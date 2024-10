Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquesta tarda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La DANA continua causant estralls a la demarcació de Tarragona i, especialment a les Terres de l’Ebre, on ja porta plovent diversos dies i, aquest dijous, ja s’han acumulat 77 litres per metre quadrat a l’Aldea, 70 mm als Alfacs, 62.7 mm al Parc Natural dels Ports, 60.2 mm al Perelló o 57.9 a Amposta.

El mapa de pluja per a aquesta tarda

Per a aquesta tarda, hi ha activat un avís taronja per acumulació i intensitat d’aigua en el Baix Ebre i en el Montsià. Aquest avís afecta a municipis com Benifallet, Tivenys, el Perelló, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, l’Aldea, Tortosa, Roquetes, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, la Ràpita, Alcanar, Ulldecona, la Sénia o Mas de Barberans.

D’altra banda, també s’ha activat un avís groc per acumulació i intensitat d’aigua a Ribera d’Ebre, la Terra Alta, Priorat i Baix Camp. Aquest avís afecta a municipis com Gandesa, Falset, Móra d’Ebre, Reus, Botarell, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Pratdip, Riudecanyes, Flix, Móra la Nova, Gandesa, Batea o Villalba dels Arcs.