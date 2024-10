Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquest divendres

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La DANA continuarà activa aquest divendres a la demarcació de Tarragona i, especialment a les Terres de l’Ebre, on ja porta plovent diversos dies i, aquest divendres, s'esperen acumulacions importants, on es podrien superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora.

El mapa de pluja per a aquest divendres

Per a aquest divendres, hi ha activat un avís taronja per acumulació i intensitat d’aigua al Baix Ebre i al Montsià. Aquest avís afecta a municipis com Benifallet, Tivenys, el Perelló, l’Ametlla de Mar, l’Ampolla, Deltebre, l’Aldea, Tortosa, Roquetes, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, la Ràpita, Alcanar, Ulldecona, la Sénia o Mas de Barberans.

D’altra banda, també s'ha activat un avís groc a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, al Priorat, al Baix Camp, a l'Alt Camp i al Tarragonès, tot i que amb menor intensitat. De fet, es preveu l'arribada d'una pluja intermitent, que pot aparèixer en diverses ocasions durant el dia i que podria deixar acumulacions de 20 litres per metre quadrat.