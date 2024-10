L’embassament de Riudecanyes s’apropa al 5% i el de Siurana, al 2,5% després de l’episodi de pluges

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els principals embassaments del Camp de Tarragona que depenen de les conques internes han experimentat tímids increments en les reserves després de l’últim episodi de pluges. El de Riudecanyes (Baix Camp) ha passat de l’1,6% al 4,6% en una setmana, el volum més alt en un any, per bé que encara al límit. Pel que fa al de Siurana (Priorat), ha crescut del 0,6% al 2,5%.

Les dues infraestructures continuen sent les que presenten uns nivells més baixos de les conques gestionades per l’ACA. En canvi, els ruixats de l’última setmana han disparat les reserves del pantà de Margalef, que dona servei a regants de diversos municipis del Priorat. Si fa un mes estava per sota del 2% de la seva capacitat, ara se situa en el 90%.

El pantà de Margalef té una capacitat total de 2,1 hm3 –el de Siurana és de 12 hm3– i, segons fonts de l’Ajuntament de Margalef consultades per l’ACN, dona servei als regants dels municipis prioratins de Margalef, la Bisbal de Falset, Cabacés i la Vilella Baixa i, a banda, té una concessió amb la Palma d’Ebre, que fins a un cert punt en pot fer ús. Durant tot el període de sequera actual ha arribat a estar pràcticament buit –de fet, a finals de setembre no arribava al 2%–, però en els últims dies «ha augmentat moltíssim», expressa la mateixa font. Tant és així que, segons dades del departament d’Agricultura, ha arribat al 90%.

És un pantà situat al riu Montsant i normalment només serveix als pagesos per a regar, tot i que «excepcionalment» s’ha fet servir per a aigua de boca també durant l’actual sequera.

L’efecte dels últims ruixats no ha arribat en la mateixa proporció, però, ni a Riudecanyes ni a Siurana. Tots dos han crescut lleugerament en els últims dies però sense arribar ni al 5%. Fa un mes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar mesures urgents per pal·liar la sequera que continua afectant els pagesos de la zona, que inclouen els municipis que s’abasteixen tant pels pantans de Riudecanyes, al Baix Camp, com els de Siurana, Margalef i Guiamets, tots tres al Priorat.

Aquest últim, que depèn de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, també estava pràcticament buit (1,3%) abans de les pluges dels últims dies, i només ha pujat cinc punts fins al 6,4%. El conjunt dels principals pantans catalans de les conques de l’Ebre, el Segre i les Nogueres estan per sobre del 60%, mentre que els de les conques internes han crescut tres punts durant l’última setmana fins al 30,6%.