El Govern recomana als tarragonins celebrar la castanyada «a casa» davant la persistència de la DANA

Núria Parlon ha recomanat aquest dijous als habitants de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona celebrar la castanyada «a casa» i evitar desplaçaments innecessaris davant la persistència de la dana. De la mateixa manera ha demanat als veïns de Barcelona que tinguin segona residència en aquests àmbits que evitin anar-hi.

La consellera d’Interior ho ha dit després de la reunió del comitè de seguiment sobre la DANA, al Palau de la Generalitat. Parlon també ha explicat que el Govern ha ofert al seu homòleg del País Valencià tots els recursos disponibles per atendre l’emergència, per bé que fins ara no han estat requerits per l’executiu del popular Carlos Mazón.