Suspesa la circulació de trens de l'R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura a causa del temporal de pluges

La circulació de trens de l'R17 entre Tarragona i Salou - Port Aventura s'ha suspès a causa del temporal de pluja i per garantir la seguretat dels viatgers. N'han informat fonts de Renfe que han indicat que el servei de l'R16 també s'ha limitat de forma que només passa el 50% de combois previstos.

Fonts de la companyia han indicat que s'aniran prenent noves decisions «en funció de com evolucionin les condicions meteorològiques». A més, s'ha establert una limitació de velocitat entre l'Aldea i Tortosa de manera que els trens no poden anar a més de 80 quilòmetres per hora.