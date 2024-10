Alerten de crescudes d'aigua a la província de Tarragona per la pluja

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges de la matinada i d'aquest matí estan provocant crescudes a les conques dels rius Queiles, Huecha, Jalón, Jiloca, Huerva, Aguas Vivas, Martín, Guadalop i Matarranya, aigües avall de l'Ebre, i s'esperen crescudes a la província de Tarragona, així com a l'interior nord de Castelló, vall de l'Ebre, sud d'Osca, centre i sud de Navarra, Cinco Villas i La Rioja.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha informat que s'han superat nivells d'avís al riu Martín a Alcaine i al Seco a Oliete (Terol); en tres afluents del riu Jalón, a Saragossa: el riu Mesa a Jaraba, el Piedra a Núevalos i Jiloca a Morata de Jiloca; al riu Jalón a Jubera, a Sòria; al riu Huerva a Cerveruela, a Saragossa, i al Bergantes a Villores, a Castelló.

Com a conseqüència dels avisos establerts per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per pluges intenses (de fins a 20 l/m² en 1 hora) s'esperen crescudes sobtades importants de caràcter local a barrancs i lleres menors de la província de Tarragona, així com a l'interior nord de Castelló, vall de l'Ebre, sud d'Osca, centre i sud de Navarra, Cinco Villas i La Rioja.

A la província de Tarragona, les intenses pluges podrien provocar crescudes en barrancs que poden afectar poblacions com Tortosa, la Sénia, la Galera, els Valentins, Masdenverge, Amposta i Oriola.