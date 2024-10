Activada l'alerta del pla Inuncat per pluges intenses, sobretot a les Terres de l'Ebre

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil va activar ahir a la nit en alerta el pla especial d'emergències per risc d'inundacions, l'Inuncat, davant la previsió de pluges intenses, de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, aquest dimecres a Tarragona, especialment a Terres de l'Ebre, Barcelona i la Catalunya central.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs aniran acompanyats localment de tempesta, i no es descarta algun fenomen de temps violent.

L'acumulació de pluja serà més important a les comarques tarragonines de la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre, on es pot superar el llindar de pluja acumulada de 100 litres per metre quadrat en 24 hores.

Les previsions indiquen també que hi haurà fort onatge al litoral sud i part del central, amb onades que poden superar els 4 metres a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre i Montsià i els 2,5 metres al Tarragonès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Barcelonès. Hi haurà mar de fons de component est.

Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i recomana que no es creuin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable on estigui plovent o hi hagi acumulació d'aigua.