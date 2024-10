Descobreix els municipis tarragonins amb una renda mediana més alta

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Altafulla és, entre les poblacions de més de 5.000 habitants, el municipi amb els ingressos més elevats del Camp de Tarragona segons l’Atles de distribució de la renda de les llars del 2022, publicat recentment per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb una renda mediana anual de 24.150 euros, Altafulla se situa per sobre de la mitjana catalana, establerta en 19.950 euros, destacant-se com el nucli amb major capacitat adquisitiva de la demarcació. Al darrere d’Altafulla, altres municipis del Camp de Tarragona també superen o s’aproximen a aquesta mitjana: El Catllar (Tarragonès), la Selva del Camp (Baix Camp), Montblanc (Conca de Barberà) i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

De fet, els municipis amb més poder adquisitiu són principalment poblacions amb molt pocs habitants com l'Argentera (133 habitants), al Baix Camp, amb 28.350 euros de mediana enguany, situant-se en 14a posició de totes les poblacions catalanes. Renau (158 habitants) es situa en segons posició de la província de Tarragona amb 26.950 euros de mediana es la segona població i els Pallaresos, que frega els 5.000 habitants (en té 4.963) és el tercer municipi tarragoní amb 24.850 euros de mediana.

En canvi, la capital tarragonina, Tarragona, es manté lleugerament per sota de la mitjana catalana, amb una renda mediana de 19.250 euros, una dada que reflecteix un cert estancament en relació amb altres zones de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, mentre que 27 dels 30 municipis amb els ingressos més elevats són a l’àrea metropolitana de la capital catalana, el Camp de Tarragona es presenta amb ingressos més moderats, amb només Altafulla destacant-se per sobre de la mitjana general de Catalunya.

A les Terres de l’Ebre, cap dels municipis de més de 5.000 habitants aconsegueix assolir la mitjana catalana d’ingressos.

En comparativa, municipis de les comarques del Vallès Occidental, com Matadepera, Sant Cugat del Vallès i Malla, lideren el rànquing català, amb una renda mediana que se situa al voltant dels 33.250 euros, mostrant una notable diferència respecte als municipis del Camp de Tarragona, que mantenen uns nivells d’ingressos més ajustats.