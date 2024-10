Un dels pobles més bonics però més infravalorats d’Espanya es troba a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mont-roig del Camp és considerat per la revista Viajar com el municipi més infravalorat de Tarragona. De fet, l’esmentada revista, una publicació impresa i digital especialitzada en mostrar els millors destins d’Espanya i el món, ha elaborat un rànquing amb els pobles més subestimats del país.

En el rànquing, la revista assegura que «es troben enclavaments que són coneguts, sí, però queden enfosquits per algunes localitats veïnes. També n’hi ha altres que, senzillament, no basen ni han basat la seva economia en el turisme i no compten amb infraestructura per a això. Ara bé, com no ens cansem de repetir, a Espanya no hi ha poble lleig, ja que tots, per petits que siguin, allotgen algun tresor amagat entre els seus límits territorials».

Sobre Mont-roig del Camp, la revista Viajar explica que es tracta d’una de les parades de l’Autopista del Mediterrani a escassos 30 quilòmetres de Tarragona i amb els seus gairebé 800 anys d’història, aquest lloc té moltes coses per a oferir als visitants.

Només la vista panoràmica que es pot gaudir des de l’ermita de la Mare de Déu de la Roca hauria de ser suficient per convèncer fins els més escèptics, encara que no és més que la punta de l’iceberg. Cicloturisme, activitats nàutiques, gastronomia..., la llista continua. «Si el famós pintor Joan Miró va fer de Mont-roig del Camp la seva casa de vacances, per què no li dones una oportunitat?», es pregunten.