El CAT aprova el pla d’inversions més elevat de l’última dècada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Assemblea General del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) ha aprovat, aquest dimarts 29 d’octubre, el pressupost i el Pla d’Obres, Instal·lacions i Serveis per a l’any 2025. D’aquesta manera, l’ens encarregat de potabilitzar i subministrar aigua a 69 municipis i 27 indústries de la demarcació de Tarragona executarà un pressupost total de 48.848.450 € per al pròxim exercici, el qual representa una variació de costos del 2,9 % respecte al 2024.

La proposta pressupostària preveu un estalvi en despesa energètica que supera el mig milió d’euros a conseqüència de la posada en servei dels dos parcs fotovoltaics per a l’autoconsum que ha inaugurat enguany el CAT. En termes globals, aquesta partida es redueix un milió d’euros, també gràcies al PPA (Power Purchase Agreement), un contracte a llarg termini que garanteix que el cost majoritari de l’energia tingui un preu competitiu i així s’asseguri una estabilitat per fer front a les fluctuacions dels preus fixats en el mercat. Això, juntament amb la millora progressiva de l’eficiència energètica, permet a l’ens retornar a xifres similars al període previ a la pandèmia.

Alhora, el Consorci estima un consum anual de 76,6 hm³ d’aigua potable, que confirmaria l’estabilització del volum d’aigua servida al llarg dels últims anys. Aquest fet ha afavorit, paral·lelament, que es mantingui la despesa derivada de la compra de reactius químics per a la potabilització d’aigua, que suposa una partida que voreja els dos milions d’euros. Així doncs, la despesa variable –que inclou l’energia i els reactius, i que representa el 22 % del total del capítol d’explotació– es redueix en prop d’un milió d’euros en un any.

Com a resultat, el CAT aplicarà una tarifa efectiva de 0,5495 €/m³, una adaptació tarifària de l’1,15 % respecte al 2024 que és degut, principalment, a l’increment de l’aportació de capital per a inversions per impulsar el Pla d’Obres, Instal·lacions i Serveis.

Prop de 17 M€ en inversions a l’Ebre



Durant l’Assemblea General també s’ha aprovat el Pla d’Obres, Instal·lacions i Serveis, que recull les inversions que es duran a terme a partir del 2025.

El document contempla més de 40 actuacions per un import global de 25,32 milions d’euros. En aquest sentit, el President del CAT, Joan Alginet, ha destacat que «és el Pla d’Obres, Instal·lacions i Serveis més ambiciós i elevat de l’última dècada», i ha subratllat que «pràcticament la meitat d’aquests projectes previstos per als pròxims anys al Consorci es duran a terme a les Terres de l’Ebre. Concretament, preveiem invertir prop de 17 milions d’euros en infraestructures i equipaments ubicats a les Terres de l’Ebre, un fet que la ciutadania d’aquest territori hem de valorar molt positivament».

El projecte més destacat que el CAT té a l’horitzó és la construcció d’un nou dipòsit d’aigua a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de l’Ampolla. Es construirà un segon dipòsit per emmagatzemar aigua sense tractar amb una capacitat màxima de 185.000 m³.

El president de l’ens ha detallat que «ja hem finalitzat la redacció del projecte constructiu i els terrenys on s’ha projectat l’obra estan disponibles. De fet, el nou dipòsit s’ubicarà al costat del que actualment ja té el CAT. És, sens dubte, una iniciativa estratègica per al Consorci, ja que ens permetrà optimitzar el consum energètic i ampliar les garanties de seguretat i qualitat en el subministrament d’aigua al territori». I, és que, amb el nou dipòsit, el CAT podrà arribar a disposar d’un total de 360.000 m³ d’aigua no tractada a l’ETAP de l’Ampolla sense cap variació en els cabals de captació.

Amb l’entrada en funcionament de la nova infraestructura, es preveu reduir notablement la despesa energètica en el punt de captació i en els processos de potabilització, alhora que s’ampliarà la capacitat de subministrament en cas d’incident.

Per àmbits, les intervencions en matèria de garantia i seguretat de la infraestructura acumulen prop de 20 milions d’euros en inversió, el qual representa un 78 % de l’import total. Paral·lelament, el Consorci preveu dedicar més de 4,6 milions d’euros a iniciatives estratègiques vinculades a la digitalització, la renovació i millora dels equipaments, i accions destinades a garantir la qualitat de l’aigua.