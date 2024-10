Tarragona necessita 3.284 infermeres més per complir les ràtios

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consejo General de Enfermeria ha presentat un informe on remarca la falta d’infermeres a l’estat espanyol. El document assenyala que, per poder acostar-nos a les ràtios europees, les quals indiquen 8,96 professionals per cada 1.000 habitants, serien necessàries incorporar 129.313.

L’informe també destaca que aquestes dades han empitjorat durant els darrers anys, ja que, amb les darreres xifres disponibles, eren necessàries 95.000 professionals per igualar la resta d’Europa.

La situació no és millor a Catalunya, on es necessitarien unes 20.224 infermeres per acostar-se a les ràtios. Dins de la demarcació de Tarragona, la mancança és de 3.284 professionals.

Aquestes dades han estat denunciades des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA), Gerard Mora, el seu secretari, assegura que «aquest informe és una nova evidència científica del problema del sector». De fet, Mora assenyala que Tarragona és la segona demarcació de Catalunya amb pitjor ràtio per cada mil habitants, 5,15, després de Girona que en té 4,73.

En contrast, l’informe revela que Catalunya la comunitat on més matrícules hi ha per a estudiar infermeria. Amb tot, el secretari considera que «aquesta situació posa en perill l’atenció sanitària dels ciutadans», tot demanat «mesures per atraure i retenir el talent a la demarcació».

Des del Col·legi recorden que «diferents estudis han posat en evidència que quan apostes per enfortir la presència de les infermeres en els sistemes de salut, es disminueix la mortalitat».