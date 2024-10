Pluja de dilluns a diumenge i acumulacions abundants: la previsió del temps a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La pluja continuarà fent acte de presència a la demarcació de Tarragona durant tots els dies d’aquesta setmana. De fet, l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) preveu que les precipitacions siguin abundants i que, com a mínim, caiguin tots els dies fins diumenge.

Tant és així, que, les probabilitats que plogui aquest dimarts són d’un 90% entre les 18.00 i les 00.00 hores, mentre que dimecres pugen fins un 100% tant al matí com a la tarda. D’altra banda, les probabilitats de pluja pel dijous es mantenen en el 100% al matí i baixen al 80% a la tarda.

En canvi, divendres les probabilitats de pluja tornen a pujar fins el 90% i tant dissabte com diumenge són d’un 75%. El Meteocat ja ha activat diversos avisos per acumulació i intensitat de pluja i per mal estat del mar.