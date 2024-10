Desactivat el pla Inuncat per les pluges de les darreres hores sense incidències rellevants

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha desactivat aquest migdia l’alerta del pla Inuncat per les pluges de les darreres hores sense incidències rellevants. El pla queda en situació de prealerta perquè l’episodi està perdent intensitat arreu del territori, tot i que durant la tarda s’esperen xàfecs a les comarques del sud, del nord-est i del litoral i prelitoral central. Els Bombers han atès 75 avisos entre la matinada de diumenge i les 12 del migdia, la majoria al Camp de Tarragona i a la regió metropolitana sud.

També aquesta matinada s’esperen xàfecs intensos acompanyats localment de tempesta que se situaran al quadrant nord-est i litoral i prelitoral central. Dimarts durant el vespre i la matinada es reactivaran les pluges a l’extrem sud de Catalunya amb previsió d'estendre's de cara al proper dimecres. Durant l'episodi es podran acumular 100 litres per metre quadrat en 24 hores, sobretot al terç sud.

Des de la matinada de diumenge i fins les 12 hores d’aquest migdia, els Bombers de la Generalitat han atès 75 avisos relacionats amb el temporal de pluja. En aquestes darreres hores els avisos s’han concentrat a les comarques del Camp de Tarragona (51) i a les comarques de la Regió Metropolitana Sud (18).

La majoria dels serveis han estat per despreniments, sobretot amb afectació a la via, arbres i branques caigudes i inundacions de baixos, locals o garatges. A Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, els Bombers han estat alertats a les 08.46 hores que un mur de contenció havia cedit sobre una casa a l’Avinguda de la Via Augusta.

Cap persona ha resultat ferida però, com a mesura preventiva, s’han desallotjat els inquilins de la casa afectada, de la casa del costat, que han quedat parcialment afectades, i d’un xalet que hi havia a la part de baix. Uns altres dos xalets estaven desocupats. També s’han retirat dos vehicles.

Fins a les 13.00 hores, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 236 trucades que han generat 161 expedients. La major part de trucades han estat de les comarques del Baix Camp (64), Barcelonès (27) i Tarragonès (27). La majoria d'avisos corresponen a inundacions, risc estructural i incidències de trànsit.

Des de l’inici de l’episodi s’han acumulat 90,3 litres a l’estació de Mont-roig del Camp (Baix Camp) i 83,6 a l’estació de Tivissa (Ribera d’Ebre). Respecte a intensitat de precipitació, a l’estació dels Alfacs (el Montsià) s’han registrat 20,5 litres per metre quadrat en 30 minuts.