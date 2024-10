Un any amb 365 dies modernistes

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de la setmana passada ja es pot trobar a diverses llibreries de Reus, Tarragona i Valls la nova edició del Calendari Modernista, una publicació que enguany arriba a la sisena edició.

El calendari l’editen el Museu d’Història de la Ciutat de Tarragona i la Fundació Trencadís. Modernisme i cultura (FTMiC). «El nostre propòsit és, senzillament, donar a conèixer el patrimoni arquitectònic modernista del nostre territori […] com a primer pas per estimar-lo i fer-nos-ho propi per tal de conservar i protegir aquesta riquesa visual, i transmetre aquest llegat tan nostre i singular a futures generacions», afirmen els editors en el pòrtic del calendari.

Enguany, la fotografia de coberta és una imatge del Balcó del Mediterrani de Tarragona, més concretament de la barana del 1889, obra de Ramon Salas i Ricomà.

A l’interior es van succeint, mes a mes, plans generals i de detall d’algunes de les grans obres del modernisme del Camp de Tarragona: el Teatre Bartrina i l’Institut Pere Mata de Reus; el Col·legi de les Teresianes, la Casa Salas, el Mercat Municipal i el Teatre Metropol de Tarragona; la Casa Vives Castellet de Valls; el Celler del Sindicat de Vinyaters de Montblanc; la Casa Marquet - Cal Suriol de l’Arboç del Penedès; el Xalet Bonet-Voramar de Salou; el Celler Cooperatiu de Falset i l’Hotel Mas Passamaner de La Selva del Camp.

El calendari inclou una dotzena d’imatges més, a tall de tancament, que complementen aquesta visió panoràmica i patrimonial del modernisme del Camp.

Són també rellevants els fotògrafs que signen les imatges, tots ells professionals de la fotografia arquitectònica, com ara Joan Capdevila, Rafael López-Monné o Txema Morera. En el calendari s’hi troba també la mà del president de la Fundació Trencadís, Josep Maria Buqueras, que també signa algunes de les fotografies.

Buqueras és un dels divulgadors del Modernisme més prolífics del Camp de Tarragona, a la vegada que és autor de diversos llibres, com El Modernisme a les terres de Tarragona. L’arquitectura emblemàtica dels anys 1880-1928 (Efadós) o Casa Navàs i el Modernisme del sud de Catalunya (Triangle Postals).