Desmantellen dues grans plantacions de marihuana a Sarral i Aiguamúrcia: tres detinguts amb 176 kg confiscats

Agents dels Mossos d’Esquadra de les unitats d’Investigació i Seguretat Ciutadana de la comissaria de l’Alt Camp-Conca de Barberà, van desmantellar entre dimecres i dijous passat un cultiu de marihuana a Sarral i un altre a Aiguamúrcia, i van detenir tres homes de 21, 25 i 41 anys, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.

El primer operatiu policial es va efectuar a primera hora del matí de dimecres passat després de confirmar l’existència d’una possible plantació interior de marihuana en un magatzem ubicat a l’avinguda Anguera de Sarral (Conca de Barberà). La forta olor procedent de l’interior, així com el soroll de motors, va fer sospitar els investigadors d’una possible activitat il·lícita que seguidament es va confirmar en l’entrada.

Els mossos van localitzar fins a 370 plantes amb un pes total de 85 kg i un valor superior als 150.000 euros. Aquests baixos s’integraven en un edifici en procés de construcció tancat amb dues portes metàl·liques. El conreu comptava amb tots els elements imprescindibles per afavorir-ne el seu creixement. Durant aquesta actuació la Unitat d’Investigació en va detenir els responsables, dos homes que acumulen fins a 13 antecedents policials.

D’altra banda, dijous passat pels volts de les 11 hores, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Valls, van desmantellar una altre conreu de 5.200 plantes de fins a 1,80 metres d’alçada a Aiguamúrcia (Alt Camp). Amb el suport del Cos d'Agents Rurals, es van localitzar diversos bancals ubicats una zona boscosa de difícil accés.

Tot i les dificultats orogràfiques del terreny, els agents van sortir des del Coll de Santa Agnès o de l'Arboçar, a les proximitats de l’ermita de Santa Agnès fins arribar a través d’un sender a aquesta plantació. Allà hi van detenir l’home que es cuidava de la seva vigilància, el qual disposava d’un campament amb una tenda equipada amb tots els elements de roba i menjar per tal de pernoctar-hi.

Els mossos van comprovar que moltes plantes ja havien estat arrencades i traslladades fins a un estructura de troncs de fusta coberta amb lones de plàstic i que comptava amb dues estufes de butà i diversos ventiladors. En aquest punt és on s’hi duia a terme l’assecatge dels cabdells per a l’evaporació de l’aigua abans de passar al procés final d’envasat.

Imatge de l'assecador de marihuanaMossos d'Esquadra

A banda de localitzar-hi 91 kg de cabdells a l’interior d’aquest equipament casolà, també hi van trobar un grup electrogen i a prop, un aparell centrifugador per separar els cabdells de les tiges que creixen cap a la llum. Un tub de reg procedent d’una bassa impermeable de plàstic excavada arran de terra abastia d’aigua aquesta gran plantació.

Els tres detinguts van passar aquest divendres a disposició judicial, un d’ells al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i els altres dos al jutjat d’instrucció de Valls.