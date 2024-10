Prop de 200 trucades al 112 per incidències causades per les pluges intenses

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El telèfon 112 d'Emergències ha rebut prop de 200 trucades per l'episodi de pluges fins a les 9.00 hores d'aquest dissabte. Les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès amb 55, l'Anoia (17) i el Baix Camp (17). Badalona (31 trucades), Barcelona (18) i Sitges (11) han estat les tres poblacions amb més afectacions.

La borrasca ha deixat registres de fins a 80 litres en punts del Penedès i el Camp de Tarragona, i continua escombrant el territori en direcció a les comarques de Girona. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant la nit hi ha hagut dues superacions de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les localitats de Mont-roig del Camp i Sant Sadurní d'Anoia, però no hi ha hagut afectacions importants.

Al Barcelonès, destaquen els 36 litres a l'estació de Badalona-Museu, mentre que al Maresme sobresurten els 34,1 litres de Cabrils, 13 dels quals caiguts en només 10 minuts. L'episodi de pluges es podria allargar fins al vespre i s'espera una acumulació de pluja superior als 100 litres en 24 hores especialment al litoral i prelitoral sud, així com a les comarques del Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, el Berguedà i el Solsonès.

De cara a diumenge podria reactivar-se la precipitació intensa al sud del país. Tant l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) faran seguiment del cabal de les conques en previsió de possibles increments davant la possibilitat d'acumulacions i intensitat de precipitació.