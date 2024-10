Protecció Civil desactiva l'alerta del pla Inuncat després de l'intens episodi de pluges

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha desactivat aquest dissabte a la nit l'alerta del pla especial d'emergències per risc d'inundacions a Catalunya (Inuncat), activat per l'episodi de pluges intenses que han caigut al país des de divendres a la tarda. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 437 trucades per la tempesta arreu del país i els Bombers de la Generalitat han hagut de fer 248 intervencions.

El Servei Meteorològic de Catalunya va advertir que podien haver-hi precipitacions per damunt dels 40 litres per metrre quadrat en 30 minuts, uns valors que s'han superat en localitats com Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès), amb 44,1, i a Mont-roig del Camp (Baix Camp), amb 42,5.

Al llarg del temporal s'han registrat 98,1 litres per metre quadrat a Sant Sadurní, 94,7 al Parc Natural del Garraf, 94 a Guardiola de Berguedà (Berguedà), 93,9 al Montmell (Baix Penedès), 93,8 a Fígols i Alinyà (Alt Urgell), 93,3 a Sant Pere de Ribes (Garraf) i 92,6 a la Bisbal del Penedès (Baix Penedès).

Les pluges han provocat desperfectes i 437 trucades al 112, la majoria al Barcelonès (85), seguit del Solsonès (32) i l'Alt Penedès (31), segons ha informat Protecció Civil en un comunicat. Els Bombers han atès 248 avisos vinculats amb la tempesta, principalment per esllavissades que impedien la circulació, arbres a la via o sobre el cablejat elèctric, sanejaments de façana, vehicles atrapats i inundacions en baixos i aparcaments.

La regió metropolitana sud és la que ha tingut més incidències, un total de 85, i la nord n'ha tingut 62. A la Catalunya central hi ha hagut 35 intervencions dels Bombers; al Camp de Tarragona, 33; a Ponent, 20; a les comarques gironines, nou, i a les Terres de l'Ebre, quatre.

Arran del temporal s'ha interromput la circulació en diverses carreteres al llarg del dia. S'ha tallat la C-51 entre Albinyana (Baic Penedès) i Rodonyà (Alt Camp); també la BP-1103 entre el Bruc (Anoia) i Monistrol de Montserrat (Bages), es dona pas alternatiu a la TP-2002 a Aiguamúrcia (Alt Camp); i també hi ha hagut talls a la C.15 a Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès) i a lla C-32 a Castelldefels (Baix Llobregat).