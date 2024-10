La taxa d'atur a Tarragona i l'Ebre es redueix en el tercer trimestre fins a l'11,28%

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La taxa d'atur a Tarragona i les Terres de l'Ebre s'ha situat en l'11,28% durant el tercer trimestre de 2024, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres. El descens respecte al trimestre anterior és del 2,16%, però encara se situa gairebé un punt per sobre de la taxa d'atur del tercer trimestre de l'any passat (10,38%).

El nombre de persones ocupades és de 390.400, 16.200 més que el trimestre anterior, però encara per sota de la dada d'ocupació del mateix període de 2023, quan n'hi havia 1.200 ocupats més. Pel que fa a les persones a l'atur durant el tercer trimestre d'aquest any són 49.600, 8.500 persones menys que el trimestre anterior, però 4.300 persones més sense feina que fa un any (45.300).

Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) també mostren que a Tarragona i l'Ebre, per sexes, el 58,88% de persones empleades són homes (215.400), mentre que de dones n'hi ha 175.00. Pel que fa a aturats, hi ha un 9,4% d'homes a l'atur (22.400) i un 13,48% de dones (27.300).

Per sectors, 280.600 treballadors estan al sector dels serveis, 73.500 a la indústria, 24.900 a la construcció i 11.300 a l'agricultura. En la indústria i l'agricultura s'han destruït un miler de llocs de treball en relació al tercer trimestre de 2023. La construcció i els serveis n'han generat 400 i 300 respectivament.