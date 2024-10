Una eina pionera per detectar droga a la beguda arriba a Tarragona

Moment de la presentació de les proves de drogues adquirides per la subdelegació i Okay Productions.Álvaro Rodríguez

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La subdelegació del Govern a Tarragona a través de l’associació cultural i LGTBIQ+ Okay Productions han dignat el primer conveni de l’estat espanyol per adquirir un innovador test de detecció de drogues a la beguda i repartir-lo de manera gratuïta. Aquest es tracta de Drinks Guard, una prova distribuïda a Espanya a través de Guardians of Beauty que permet detectar les dues tipologies principals de drogues de submissió química. El fet innovador d’aquest test davant d’altres és la seva immediatesa, que permet un resultat en qüestió de segons que pot activar el protocol policial en cas de positiu.

Així ho ha explicat Santiago Castellà, subdelegat del Govern a Tarragona, qui ha presentat aquesta eina en el marc de les activitats al voltant del 25 de novembre, dia per l’erradicació de la violència envers les dones. Castellà ha remarcat que «vivim en un context de malestar social per l’augment de casos de submissió química en els espais d’oci». Aquest producte, que consisteix en unes tires reactives, serà repartit en els diferents actes i campanyes impulsats des de la subdelegació per tal de «sensibilitzar al conjunt de la societat sobre aquest tipus de violència», tal com relata Castellà.

El conveni signat servirà per adquirir 460 d’aquestes proves, la subdelegació es quedarà amb 250 d’elles i les 210 restants seran repartides per Okay Productions a través dels seus punts liles als principals esdeveniments de les Terres de l’Ebre. Una part d’aquests tests cauran a les mans del projecte La Vandida, una furgoneta que passeja per diferents municipis del Camp de Tarragona impartint formacions en educació sexual dirigides a tots els públics.

Roger Font, president de Okay Productions, ha detallat que «entre un 5% i un 8% de les persones que acudeixen als punts de prevenció sospiten d’una submissió química». Amb aquest mètode, des de l’entitat pretenen portar endavant un estudi on es demostri la presència de la submissió química als actes on són presents. L’objectiu últim de la iniciativa és crear un «efecte dissuasiu on la gent ni tan sols es plantegi fer una cosa així», detalla Font.

Entrant al detall, el test permet la detecció de qualsevol amina, presents a la ketamina i l’escopolamina, popularment coneguda com a burundanga. A més, també compta amb un detector de GBH, un dels components més fets servir en la submissió química. Pere Torrents, director executiu de Guardians of Beauty, assegura que «aquest test pot detectar la presència de qualsevol droga», però remarca que «el seu objectiu és detectar adulteracions i mai condemnar el consum individual de les persones». El director ha detallat que ja hi ha un format d’aquest test disponible a diverses farmàcies catalanes.

Santiago Castellà ha detallat que aquest conveni «és una primera acció dins el limitat pressupost de la subdelegació», però espera que serveixi d’exemple per tal que «altres entitats del territori se sumin a adquirir aquest producte».