La Diputació ja ha entregat 10 milions als municipis a través del Pla ImpulsDipta

El Pla ImpulsDipta, el nou model de cooperació econòmica de la Diputació de Tarragona, ja ha complert un any en funcionament. Ahir, l’ens va presentar els seus resultats els alcaldes i alcaldesses del Camp de Tarragona i el Baix Penedès.

Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona ha transmès que ja s’han efectuat pagaments per valor de 10.033.137,71 euros dels 147 amb els que compta el model. Aquests corresponen a despesa i sanejament. Per a Llauradò, aquestes xifres són una mostra de «la millora de l’eficiència d’aquest format», ja que gairebé dupliquen el que s’havia pagat a l’inici del darrer quadrienni, l’octubre del 2020.

Més enllà dels pagaments fets, la presidenta afirma que «molts municipis ja han adjudicat les primeres inversions», amb la previsió que durant el pròxim mes es puguin formalitzar els corresponents pagaments. De fet, Llauradò treu pit que en aquest primer any ja s’han aconseguit aprovar els 190 convenis de planificació de cada un dels municipis de la demarcació, sorgits de les meses de concertació convocades al juny.

Respecte al tipus d’inversions, la majoria dels ens locals han apostat pels equipaments, amb un 77,89% de projectes d’aquest tipus que es tradueixen en un import de gairebé 27 milions d’euros. No obstant això, el gruix del pressupost ha estat destinat a carrers i vials, amb vora 30 milions d’euros en 125 municipis de la província.

Destaquen també les inversions en eficiència energètica, sol·licitades per un 60% dels municipis i amb valor de gairebé 9 milions d’euros. En grau més baix, però també en un lloc destacat es troben les inversions a la xarxa d’aigua, demandades per un 27% dels ens locals i amb un valor de 6 milions d’euros, i les apostes per habitatge, amb un import de gairebé tres milions d’euros en un 11% dels municipis.

Noemí Llauradó assegura que «aquestes inversions s’alineen amb les prioritats i les estratègies de la Diputació». La presidenta fa èmfasi en les actuacions d’instal·lació de plaques solars, adquisició de vehicles elèctrics o creació de refugis climàtics, afirmant que «aquestes propostes ens fan tirar endavant com a demarcació».

Agilitzar l’administració

Un altre dels grans trets rellevants d’aquest primer any de posada en marxa del model ha estat la reducció de la càrrega administrativa que ha suposat.

Segons les dades aportades per la diputació, s’ha assolit una retallada del 90%, passant de 6.995 tràmits de sol·licitud d’ajuts en el mandat 2020-2023 a només 760 durant aquest mandat. D’aquesta manera, Llauradò assegura que s’ha aconseguit superar sobradament les expectatives d’aquesta iniciativa, fixades en una reducció del 75% dels tràmits administratius.

Rubén Viñuales, vicepresident de la Diputació, ha posat l’èmfasi en «la necessitat de models com aquest per als municipis més petits», relatant que «tots els ajuntaments tenen els mateixos problemes, però molts no compten amb els recursos per afrontar-los». El vicepresident ha afirmat que «aquest és un model que ha vingut per quedar-se» i considera que «aviat altres diputacions catalanes podrien aplicar-lo».