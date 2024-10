Figa Flawas i el Reus Music Festival, entre els nominats als Premis ARC 2024

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Premis Arc, els Premis de la Indústria Musical del Directe que atorga anualment l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), ha donat a conèixer aquest dimarts els nominats de l'edició d'enguany.

En les 12 categories que es premiaran hi apareixen noms com Figa Flawas, Oques Grasses, Alidé Sans, LIA KALI, Viri Virom, Miquel del Roig, Mediterranea Múica, Ignasi Julià, Guitar BCN, Reus Music Festival o l'Auditori de Girona.

Sobre els nominats, la presidenta d'ARC, Raquel Bassas, ha destacat l'«auge» que viu la música urbana i el ràpid ascens de grups que fins fa poc eren emergents i que ara encapçalen festivals. La gala d'entrega dels guardons es celebrarà el 20 de novembre a la Llotja de Lleida.

Els Premis ARC 2024 han nominat 48 propostes, 4 per a cadascuna de les 12 categories. Dos artistes opten a dos guardons. Es tracta del duet vallenc Figa Flawas, que està nominat a les categories d'artista emergent i a millor gira, i de la cantant Lia Kali, nominada també a millor gira i a millor gira internacional.

A banda de Figa Flawas, també opten a millor artista o grup emergent Dani6ix & IZZKIDm Ouineta i Mar Pujol. Els nominats a la categoria de millor gira d'artista o grup de jazz, música clàssica o música tradicional són Belén Bandera, Els Pescadors de l'Escala, Marala i Alidé Sans; a la de millor gira d'artista o grup d'autoria pròpia, Lia Kali, Mojinos Escozíos, Figa Flawas i Oques Grasses; a la millor gira d'artista o grup per a públic familiar, Els Atrapasomnis AMBAUKA – Peti qui peti!, El Pony Menut i Viri Virom; a millor gira de grup de versions o tributs hi ha Piratas Rumbersions, Banda Neon, Miquel del Roig i Las Que Faltaband; a millor gira d'orquestra o grup de balls, Welcome Band, Orquestra Sabor Sabor, Zamba Show i Mediterranea música, i a millor gira internacional d'artista o grup, Lia Kali, Che Sudaka, Crisix i Maruja Limón.

Els nominats al guardó a millor periodista o programa musical són Ignasi Julià, Joan Arenyes i Serrat, Acústicament i El Celobert d'iCat. Pel que fa a espais i esdeveniments musicals, els nominats a millor programació de Festa Major són Terrassa, la Seu d'Urgell, Tàrrega i Monell; a millor programació de festival o cicle de concerts de mitjà i gran format, Festival de Jazz de Barcelona, Vida Festival, Guitar BCN i Magnífic Fest; a la millor programació de festival o cicle de concerts de petit format, Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, Perifèria Cultural, Reus Music Festival i Festival Embassa't, i a millor programació d'espai musical o sala de concerts, New Fizz, Paral·lel 62, Auditori de Girona i Sala Els Pagesos.

A partir d'aquest dimarts, s'obre la votació interna perquè els membres d'ARC puguin seleccionar els guanyadors de cada categoria.