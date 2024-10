El Camp de Tarragona va liderar el creixement econòmic de Catalunya durant el 2023

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Camp de Tarragona es va erigir com el motor econòmic de Catalunya durant el 2023, consolidant-se com el territori més dinàmic del país amb un creixement del Valor Afegit Brut (VAB) del 3,2%. Aquesta xifra, revelada per l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA 2024, va sobresortir significativament per sobre de la mitjana catalana, que es va situar en el 2,9%, en un context marcat per la moderació del creixement econòmic general. De fet, els registres del 2023 es van situar lluny de l’increment mitjà del 2021-22, que va ser d’un 6,8%.

El sector serveis va ser el principal impulsor d’aquest destacat comportament econòmic, amb un creixement del 3,9%. Aquest dinamisme es va fer especialment patent en les activitats vinculades al turisme i el consum, amb l’hostaleria i la restauració mostrant un vigor notable. El Port de Tarragona va exemplificar aquesta fortalesa econòmica, havent assolit un volum de 32,5 milions de tones de mercaderies, una fita que va representar un increment del 10,5% respecte a l’any anterior i que pràcticament va igualar els nivells prepandèmics.

La marca turística Costa Daurada també va jugar un paper fonamental en aquest creixement, registrant un augment substancial en les pernoctacions hoteleres. Amb prop de 9,8 milions de pernoctacions, el territori va aconseguir recuperar els nivells d’activitat turística previs a la pandèmia, confirmant així la plena recuperació del sector.

Un altre element distintiu del Camp de Tarragona va ser el pes significatiu del seu sector industrial, que va representar més del 28% del VAB del Camp de Tarragona (31% al conjunt de la demarcació), una proporció considerablement superior a la mitjana catalana del 19%.

Durant el 2023, la indústria va experimentar una notable recuperació amb un creixement del 2,5%, un gir positiu especialment rellevant si es té en compte que va revertir la contracció del 6,1% registrada l’any anterior. Aquest repunt industrial es va veure impulsat tant per les manufactures com per les produccions d’energia, gas, aigua i reciclatge, que van tenir una presència especialment rellevant a la zona.

La construcció, tot i mostrar un creixement més modest de l’1,3%, va contribuir també a la dinàmica positiva general, encara que aquest sector va continuar mostrant les cicatrius de la pandèmia, amb un VAB que encara es va situar un 11,6% per sota dels nivells del 2019. No obstant això, les dades d’ocupació en aquest sector van reflectir una realitat més optimista, amb un increment acumulat del 8,3% respecte als nivells prepandèmics.

Creixement del Valor Afegit Brut (VAB) el 2023 en els serveis.Diari Més

Estructura del Valor Afegit Brut per sectors (2022)Diari Més

Situació a Catalunya

Pel que fa a les dades del conjunt de Catalunya, l’Anuari Econòmic Comarcal BBVA del 2024, presentat aquest dilluns pel catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director de l’estudi, Josep Oliver, el director de zona de BBVA a Tarragona, Carles Riado, conclou que, en el decurs del 2023, l’increment del VAB és resultat de la moderació de l’avenç dels serveis (3,1%, per sota el 9,5% del 2022), una prou forta recuperació de la indústria (3,5%, un registre molt millor que el -1,6% del 2022), un moderat augment de la construcció (un 1,8%, lluny del 5,4% del 2022) i la severa caiguda del VAB del primari (-17,6%), pels efectes de la sequera i l’alça de preus de primeres matèries i l’energia.