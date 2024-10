Les precipitacions podrien tornar a ruixar la demarcació de Tarragona aquest dimarts

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La previsió meteorològica per demà dimarts a la tarda a la província de Tarragona indica un augment de la nuvolositat a tot el territori. Les comarques de l'interior, com el Priorat i la Conca de Barberà, podrien registrar alguns ruixats intermitents, tot i que no es descarten pluges febles en altres zones. A la costa, el cel estarà més variable, amb intervals de núvols i clarianes, però sense risc elevat de precipitacions.

Les temperatures es mantindran moderades, amb màximes que rondaran els 22 graus a la costa i els 19 graus a l'interior. Els vents seran de component sud i sud-oest, amb cops moderats que podrien intensificar-se lleugerament a la tarda, especialment a les àrees més elevades del Baix Camp i el Montsià. En general, es preveu una jornada de tardor tranquil·la però amb possibilitat de canvis sobtats.

De fet, la predicció de tota la setmana indica una inestabilitat més alta del temps amb un creixement de la nuvolositat i la possibilitat de precipitacions.