Dos accidents a l'AP-7 a l'Ametlla i Tarragona compliquen la circulació

L'AP-7 ha estat escenari d'un accident a les 11.58 hores al seu pas per l'Ametlla de Mar. Aquí un tràiler, una furgoneta i un turisme ha topat per encalç al quilòmetre 300 en sentit València. Aquesta topada ha comportat cues de retencions de dos quilòmetres, ja que un dels carrils es troba tallat a la circulació. Com a conseqüència de l'accident, dues persones han resultat il·leses i una ferida lleu, segons el Servei Català de Trànsit. En aquest punt també hi ha retencions de dos quilòmetres en sentit Tarragona.

A les 13.18 hores, hi ha hagut un altre accident entre un turisme i un camió a l'AP-7 a Tarragona al quilòmetre 245. Segons el Servei Català de Trànsit, una persona ha resultat ferida lleu i una il·lesa. Aquí també hi ha retencions en sentit Barcelona perquè hi ha un carril tallat a la circulació.