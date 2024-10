Aleix Rom deixa el seu càrrec als Serveis Territorials d’Esports de Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Aleix Rom i Queral, actual regidor de l’Ajuntament de Cambrils ha sigut representant territorial de l’Esport a Tarragona des de l’abril del 2023. Ara, deixa el seu càrrec per a dedicar-se a la política local i al govern; actualment està al capdavant d'Hisenda, Compres i Contractació de l’Ajuntament de Cambrils.

«És un orgull per a la nostra secció local haver tingut companys liderant projectes a nivell territorial», remarcava el president de la secció local republicana, Eduard Pellicer. El mateix president afegia que «és innegable que ha traçat un full de ruta progressista i on les persones sempre han sigut el principal motiu per a construir les polítiques en cada un dels àmbits».

«Ha estat una etapa breu, d’un any i mig de durada, però en la qual em vaig sumar a un projecte enèrgic i transformador per tal que l’esport sigui un dels pilars republicans que defensem», explicava el regidor Aleix Rom. «Hem posat el focus en la universalitat de l’esport català, ja sigui multiplicant per vuit les ajudes a l’esport femení com també fomentant dinàmiques d’impacte a tot el país dels grans esdeveniment esportius».

Aquest canvi estava anunciat des del canvi de govern a la Generalitat i s’ha fet efectiu aquestes darreres setmanes.