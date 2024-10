Salvament Marítim atén aquest estiu 100 emergències relacionades amb la nàutica d’esbarjo

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salvament Marítim, dependent del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, va atendre durant l’estiu de 2024 (entre el 15 de juny i el 15 de setembre) un total de 100 emergències a la costa de Tarragona relacionades amb embarcacions d’esbarjo i altres activitats recreatives. Això suposa 6 assistències menys respecte l’any passat. Les persones afectades pels accidents en aquest àmbit es van elevar a 3.600, 274 a Tarragona.

Les causes de les emergències a les embarcacions d’esbarjo han estat fonamentalment el fallo estructural o mecànic (77 per 100), l’encallada o embarrancament (7 per 100), devent-se el restant 16 per 100 a altres múltiples causes com incendis, falta de notícies, enfonsaments, vies d’aigua etcètera.

Moltes d’aquestes emergències podrien evitar-se amb un bon manteniment i la previsió de realitzar les comprovacions de seguretat abans de partir. Avui dia encara es produeixen emergències que poden tenir fatals conseqüències per causes tan evitables com quedar-se sense combustible a la mar.

Campanya de Seguretat

Com en anys anteriors, aquest estiu s’ha dut a terme la Campanya de Seguretat en la Nàutica d’Esbarjo,per fomentar la prevenció i la seguretat entre els usuaris d’embarcacions d’esbarjo i esports nàutics.

Amb el lema Una alerta a temps és el teu millor salvavides, la Direcció General de la Marina Mercante i Salvament Marítim, promotors de la campanya, han pretès conscienciar de la importància de l’alerta primerenca i de què fer per evitar que un percentatge molt alt d’emergències es produeixin: consultar la previsió meteorològica, comprovar que el tanc de combustible és ple i hi ha suficient per a tota la travessia, disposar d’armilles salvavides per a tots els navegants i revisar tots els elements de seguretat de l’embarcació, inclòs el motor, prevé emergències i garanteix el gaudi al mar sense sobresalts en la majoria de les ocasions.

La rellevància de les embarcacions d’esbarjo en el total d’emergències ateses per Salvament Marítim és indiscutible, ja que dels 5.525 vaixells assistits l’any passat, 2.376 van ser embarcacions d’esbarjo (43 per 100), 386 pesquers (7 per 100), 534 de mercants (10 per 100) i 2.229 (40 per 100) es comptabilitzen en la categoria d’altres –pasteres, artefactes flotants, etcètera.