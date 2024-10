Els Bombers reben una desena d'avisos pel fort vent que bufa al Camp de Tarragona

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han rebut des de les 22 fins les 9 h. del matí una desena d'avisos com a conseqüència del fort vent que bufa al Camp de Tarragona des d'ahir a la tarda.

El primer dels avisos va ser a les 22.38 hores a Cunit per un arbre caigut al carrer de la Orquídea. A les 23.07 hores, a Mont-roig del Camp els Bombers van actuar perquè hi havia dos arbres a punt de caure al carrer de les Mèlies. Mentre que a les 23.51 hores, van rebre un avís perquè havia caigut una pèrgola al carrer Vicens Vives de Salou.

A les 03.58 hores els van alertar per un arbre caigut a l'AP-7 al terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Mentre que a les 04.16 hores van actuar per un arbre caigut a Botarell. Al Vendrell, també els van avisar per un altre arbre caigut a les 06.07 hores.

A Reus, els Bombers han dut a terme tres actuacions. Una per un arbre caigut sobre uns cables al carrer Lleó XIII a les 06.46 hores; una altra per un arbre caigut sobre una tanca al carrer Frederic Soler a les vuit del matí; i una altra per uns cables caiguts al carrer Güell i Mercader a les 08.54 hores.