L’Enciclopèdia Castellera arribarà a tot el món amb un nou format digital

Repsol i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) han renovat el seu conveni de col·laboració per tretzè any consecutiu. Aquest nou acord servirà per digitalitzar l’Enciclopèdia Castellera, de manera que pugui ser consultada de manera lliure i des de tot el món a través de la pàgina web de la coordinadora.

Jordi Ferré, director de Cossetània Edicions i responsable de la publicació, ha detallat que els treballs per portar a internet els vuit volums de paper es realitzarà de manera progressiva amb dos volums l’any. Ferrè remarca que aquest fet permetrà «mantenir el document actualitzat», ja que l’edició física no compta amb, per exemple, els resultats de les darreres edicions del Concurs de Castells.

A més, la publicació digital disposarà de metadades que permetran referenciar diversos conceptes entre si, el director de Cossetània explica que s’han emmirallat en l’Enciclopèdia Britànica en aquest sentit. Jordi Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona, ha reivindicat la voluntat de l’empresa de «reforçar el patrimoni cultural del territori», en aquest sentit, assegura que «preservar el fet casteller és una de les prioritats de Repsol». De fet, la companyia petroliera és l’entitat provada que més ha col·laborat amb aquesta publicació, tal com han remarcat el director.

Jordi Ferrè ha volgut també reivindicar el treball fet per dur a terme l’edició de paper, que just va presentar el seu vuitè i últim volum aquest octubre. Des de l’editorial han remarcat que l’enciclopèdia queda així finalitzada, però no descarten «publicar un annex d’aquí a cinc anys per seguir l’evolució del fet casteller». El director de Cossetània Edicions assegura que «aquesta edició digital permetrà donar a conèixer els castells en llocs on no hi ha la presència física d’aquests», manifestant que suposa «una gran oportunitat per internacionalitzar una tradició tan històrica com aquesta».