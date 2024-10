La PTP reclama més busos entre Reus i Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) ha reclamat a Renfe actuacions urgents per reduir el temps de viatge i solucionar la «situació insostenible» creada pel tall ferroviari per les obres al Corredor Mediterrani i el pla alternatiu de transport posat en marxa l'1 d'octubre.

Concretament, l'entitat planteja la necessitat d'«assegurar una alternativa entre la capital catalana i la del Baix Camp a través de l'augment de l'oferta de busos directes» així com implementant la targeta T-10/120, com s'ha fet recentment entre Tarragona i Barcelona. També proposen «encaminar» els usuaris del recorregut entre Sant Vicenç de Calders-Barcelona «cap als regionals i no cap als rodalies», especialment als matins.

L'entitat assegura haver detectat que els temps de viatge entre Barcelona i Reus «estan resultant ser molt més elevats respecte al que està previst a l'horari»: així, de les prop de dues hores s'ha passat a les dues i mitja o tres. «Aquests temps de viatge fan que l'alternativa ferroviària sigui molt poc atractiva per a les persones que facin aquest trajecte», han indicat en un comunicat.

En el cas del tram entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, asseguren que no es compleixen les hores de sortida previstes als horaris. «Això fa que els viatgers que provenen del sud de Catalunya agafin en autobús el primer tren que va cap a Barcelona, que moltes vegades resultar ser un tren de la línia R2 Sud, que efectua parada a la majoria d'estacions del recorregut. Això fa que aquests trens vagin molt més plens del normal, especialment durant l'hora punta del matí, afectant també els usuaris de la resta d'estacions», han abundat.

Tot plegat, conclouen, converteix el servei del pla alternatiu, malgrat l'empitjorament «inevitable» del servei, en una «experiència especialment dolenta». La PTP, a més, es mostra preocupada per l'impacte que tot plegat pot tenir en el descens del nombre de viatgers i la seva migració cap a altres mitjans de transport, com el tren que, alerten, «no serà gens fàcil de revertir quan el servei estigui normalitzat».

Recorden que els problemes de retards també tenen a veure amb el règim de circulació i la regulació dels trens de mercaderies. Per això, demanen també que es regulin fent la «mínima afectació» als combois de viatgers. Creuen necessari també que les actuals tarifes per als regionals -abonament recurrent- es mantinguin fins al final del tall. Lamenten també que no s'haguessin previst millores prèvies a les línies que havien de servir d'alternativa.

De cara a l'escenari post-tall, la PTP apunta que les millores anunciades per Renfe després d'unes obres que tenen per objectiu facilitar el pas dels trens de mercaderies, seran «moderades» i es limitaran a la «fiabilitat» per la renovació de la infraestructura entre Tarragona i Sant Vicenç.

L'entitat demana freqüències de cada 30 minuts entre Barcelona i Tarragona tot el dia; una última sortida de Barcelona com a mínim a dos quarts d'onze; allargar la circulació de l'RT2 fins a Vilafranca del Penedès; mantenir un tren a primera hora i vespre en la relació Tarragona/Reus a Barcelona via Valls; així com posar en marxa al més aviat possible el baixador de Bellisens a Reus.