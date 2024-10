Paneque defensa que està fent un seguiment «diari» sobre el tall ferroviari de Tarragona

Diversos usuaris agafant un bus a Sant Vicenç de Calders per tornar a Tarragona, Altafulla o Torredembarra

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defensat que el Govern està fent un seguiment «diari» de les afectacions pel tall ferroviari a Tarragona per tal de poder «aplicar millores».

En el marc de la primera sessió de control al Parlament, la consellera ha dit que les obres pel Corredor Mediterrani són «les més complexes que hi ha hagut mai a Catalunya» i ha assegurat que es volen «minimitzar al màxim possible» les afectacions. D'aquesta manera, ha respost al diputat dels comuns i alcalde del Prat del Llobregat, Lluís Mijoler, que ha demanat a l'executiu català que «ajusti» el pla alternatiu al tall ferroviari.

«Hem reconfigurat Rodalies i de Regionals amb serveis cada 30 minuts. Hem posat un servei alternatiu de 38.000 places diàries. S'han acceptat busos directes des de Tarragona i Reus cap a Barcelona. Hem millorat la comunicació, la senyalització als accessos dels busos i hem posat carpes per als usuaris», ha detallat Paneque.

La consellera ha defensat que Catalunya necessita «reformes estructurals» i ha posat en valor que aquestes obres pel Corredor Mediterrani són «imprescindibles» per millorar les connexions de Catalunya cap a Europa i del servei de Rodalies. «No amaguem que crea problemes i distorsions però estem fent un seguiment diari per minimitzar el màxim possible les afectacions als usuaris», ha conclòs.

En canvi, Mijoler ha qualificat el pla alternatiu de «cúmul de despropòsits» i ha demanat al Govern que «l'ajusti» i que concreti les «mesures urgents» que es pensen aplicar.