El Govern inclourà als seus pressupostos l'eliminació de privilegis fiscals al joc

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha explicat aquest dimecres que la llei d'acompanyament dels propers pressupostos catalans inclourà l'eliminació dels privilegis fiscals al joc, establerts el 2014 per facilitar el macroprojecte del Hard Rock.

En resposta a una interpel·lació de la CUP al ple del Parlament, Romero ha recordat que aquest compromís figura als acords d'investidura que van fer possible l'elecció de Salvador Illa com a president de la Generalitat.

En concret, l'acord segellat pel PSC amb Comuns assenyala que «el Govern no facilitarà projectes com el macrocasino del Hard Rock i, per aquest motiu, eliminarà la reducció de la fiscalitat del joc prevista a la llei 6/2014».

«Tornarem a apujar l'impost al joc», ha anunciat Romero, abans d'afegir: «Això, si tot va bé, ho podrem fer quan vingui al Parlament la llei de pressupostos i la llei de mesures».

L'eliminació d'aquestes rebaixes fiscals per als casinos podria alterar els plans dels impulsors del Hard Rock al Camp de Tarragona.

«Veurem a partir d'aquí com evoluciona el projecte», ha apuntat la consellera, que ha garantit que el Govern complirà el «compromís» que recullen els acords d'investidura.

Prèviament, el diputat de la CUP Dani Cornellà ha reclamat al Govern que «aturi» el Pla Director Urbanístic (PDU) que hauria de fer possible el macroprojecte del Hard Rock.

«Nosaltres no podem donar suport al casino més gran d'Europa ni afavorir la ludopatia ni la precarització dels treballs ni continuar aquest model desenvolupista tan caducat», ha afirmat.