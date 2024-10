Escollir entre el caos de Renfe o el de l'AP-7: «Anar de Tarragona a Barcelona és un drama»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones han exigit durant els últims anys que es millori el transport públic que connecta el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona, sobretot, pel que fa als trens. Unes reclamacions que s'han accentuat des del passat 1 d'octubre amb l'inici del tall ferroviari. Els retards i la poca fiabilitat del servei han fet que augmenti el nombre d'usuaris que opten pel vehicle privat, com és el cas del Miguel Zanón, qui fa un any va desistir de Renfe.

«És l'opció més cara, però és l'única que et garanteix poder arribar amb unes garanties mínimes», ha explicat a l'ACN aquest veí del Catllar. Tot i això, ha reconegut que el trajecte per l'AP-7 també és un «drama» per les cues que es creen en hores punta.

Per a Zanón, el trajecte entre qualsevol punt de la demarcació de Tarragona i Barcelona és un «drama», sigui quin sigui el transport escollit. «Crec que, actualment, no hi ha una opció bona», ha subratllat. Pel que fa als trens, Zanón ha criticat la manca de fiabilitat horària, sobretot, durant el trajecte de tornada (Barcelona-Tarragona), quan els combois «quasi sempre van amb retard i plens de gom a gom». «És una imprevisibilitat total», ha afegit. A més, ha exigit més freqüències horàries, ja que considera que les que hi ha «no s'ajusten a les necessitats» dels usuaris.

En aquest sentit, ha puntualitzat que al Camp de Tarragona també hi ha l'opció d'anar amb AVE, però ha lamentat que l'estació estigui tan apartada -a La Secuita- i no hi hagi l'opció de poder deixar el cotxe en un aparcament gratuït. «És una vergonya», ha criticat.

Davant d'aquest panorama ferroviari, Zanón va decidir fa un any desplaçar-se fins a Barcelona amb cotxe. «És l'opció més cara, ja que et gastes uns 40 euros diaris entre gasolina i pàrquing, però et permet tenir més independència», ha subratllat. «Quan acabes de treballar, pots tornar cap a casa sense haver d'esperar a l'estació a què arribi un tren ple i tard», ha dit Zanón, qui celebra la «comoditat» del vehicle privat.

El cotxe «no és la solució»

Tot i això, ha puntualitzat que el trajecte amb cotxe «no és la solució», ja que continua sortint dues hores abans de casa per si es troba un accident a l'AP-7 o per les cues que es creen a l'entrada a Barcelona en hores punta. «La manca de peatges i el problema del servei ferroviari han fet augmentar l'afluència de vehicles a l'autopista», ha afirmat.

Malgrat tot, Zanón ha afirmat que fins que no es millori el servei ferroviari, augmentin les freqüències i, per tant, pugui confiar-hi, continuarà desplaçant-se amb cotxe fins a Barcelona «per salut mental».

Finalment, Zanón ha demanat als polítics que s'adonin que l'àrea metropolitana de Barcelona no contempla «només» els municipis que estan a vint quilòmetres, sinó també els que estan a més de cent. «Som molts els que venim de fora i Barcelona hauria de tenir unes connexions amb transport públic a l'alçada de l'oferta que té com a ciutat», ha conclòs.