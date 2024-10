Els tres millors restaurants per gaudir dels calçots a Tarragona segons la Guía Repsol

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de calçots és un dels moments més esperats de l'any per als amants de la gastronomia a Catalunya. Els calçots esdevenen els protagonistes de les taules de molts restaurants, i, a la província de Tarragona, com a bressol d'aquest aliment, és el centre neuràlgic. Per ajudar els comensals a escollir els millors llocs per gaudir d'una autèntica calçotada, la Guía Repsol ha seleccionat tres restaurants destacats a la demarcació. A continuació, us presentem els tres establiments que, segons la guia Repsol, mereixen una visita:

Mas La Boella (La Canonja)

Aquest restaurant es troba envoltat de camps d'oliveres i vinyes, oferint un entorn idíl·lic per degustar una calçotada tradicional. A més de l'atractiu paisatge, Mas La Boella destaca per la seva preparació dels calçots, a la brasa i servits amb la típica salsa romesco. La seva oferta gastronòmica combina tradició i elegància, fent que l'experiència sigui memorable per a qui el visita.

Imatge del Restaurant gastronòmic Mas La Boella.Cedida

La Serra (Cornudella de Montsant)

Situat a la comarca del Priorat, aquest restaurant ofereix una experiència més rústica i autèntica. La Serra és conegut per les seves calçotades generoses, on els calçots es cuinen a foc viu a l'aire lliure, oferint una experiència que respecta la tradició. A més, la ubicació a la falda del Montsant permet gaudir de la natura i les vistes espectaculars de la zona mentre es gaudeix de cada mos.

Imatge del restaurant La Serra de Cornudella de Montsant.Restaurant La Serra

L’Esportell del Bou (Picamoixons)

A pocs minuts de Valls, la capital del calçot, L'Esportell del Bou és un dels restaurants de referència per aquells que busquen una calçotada autèntica i sense pretensions. En aquest establiment, els calçots es cuinen seguint les tècniques tradicionals i es serveixen amb una salsa romesco casolana que fa les delícies dels clients. L'ambient familiar i acollidor el converteix en un lloc ideal per compartir un àpat en grup.

Imatge de calçots a l'Esportell del Bou, a Picamoixons.Tripadvisor

Segons dades de la Guía Repsol, els calçots són un dels plats més buscats pels usuaris a Espanya, amb més de 118.000 cerques mensuals a Google, superant altres icones com la tortilla de patates i el bocadillo de calamares. Això demostra la popularitat d'aquest producte, que cada any atrau més gent a la cerca de l'autèntica experiència de la calçotada.

Com sol passar amb les fórmules exitoses, els calçots han transcendit les seves fronteres tan temporals com territorials. Hi ha cuines que comencen a oferir-los a finals d'octubre i cada cop és més fàcil tastar-los a diferents províncies. Aquests són la resta de Restaurants que Repsol recomana per a fer-hi una calçotada: