Els viatgers que escullen pisos turístics a Tarragona creixen un 4% en un any

La demarcació de Tarragona va acollir a 318.716 turistes dins d’apartaments de lloguer turístic, així ho reflecteix un estudi realitzat sobre aquests equipaments per l’Institut Nacional d’Estadística. Aquesta xifra, suposa un increment de pràcticament un 4% respecte a 2022, on 306.548 visitants van escollir aquesta opció.

Aquest creixement ve propiciat per l’augment del turista estranger que realitza aquest tipus de pernoctacions, els quals han crescut en més de 20.000 en aquest període fins als 175.414. Per contra, el turista espanyol s’ha vist reduït entre aquests dos anys, passant de 154.158 al 2022 a 143.302 al 2023. D’aquesta manera, el viatger estranger representa ja la major part del total de visitants amb un 55%.

No obstant això, cal remarcar el pes que tenen els turistes nacionals, ja que Tarragona és la província catalana que més visitants espanyols ha acollit a apartaments turístics durant 2023, situant-se per davant de Barcelona. La capital catalana se situa al capdavant en números totals, però, en aquest cas, l’estranger suposa un 70% del seu mercat, mentre que el client espanyol és menor que a les comarques tarragonines.

En xifres totals, Tarragona se situa com a la segona demarcació catalana amb més visitants als apartaments turístics, apropant-se considerablement a Barcelona amb una diferència de poc més de 30.000. Girona queda així en tercera posició tot i ser la demarcació que més apartaments té en oferta, amb 4.646 de mitjana durant tot l’any. Tarragona compta amb gairebé la meitat, 2.670. D’aquesta manera, les comarques tarragonines obtenen un grau d’ocupació del 53,56% en aquest sector, quedant així en segon lloc. El primer l’ocupa Barcelona amb un 75,91%.

Si ens fixem en la resta de províncies de l’estat espanyol, Tarragona se situa com la novena on més turistes han fet ús d’aquest tipus d’activitat, superant a altres destins turístics del Mediterrani com Girona, Castelló o Almeria.

Tarragona destaca també pel poc volum de personal ocupat que té aquest sector, amb 396 de mitjana, situant-se així lluny de demarcacions amb qui comparteix un volum similar de visitants com Barcelona, amb 473, o Girona, amb 633.

Pel que fa a la procedència dels visitants, després dels espanyols destaquen els francesos, qui ocupen un 16% del total o els irlandesos, amb un 12%. El podi el tanquen Regne Unit, Països Baixos i Alemanya. Cal destacar també la presència del turista estatunidenc, que amb 971 visitants es converteix en el resident no europeu que més fa servir aquest tipus d’allotjament a la regió, situant-se així per davant d’altres països d’Europa com Noruega, Dinamarca o Àustria.

Una petita part

Tot i l’increment, l’opció del lloguer turístic encara representa una petita part davant dels diferents allotjaments que s’ofereixen a la demarcació. Durant el 2023, l’ocupació hotelera va superar els tres milions de persones i els càmpings van superar el milió. No obstant això, sembla que els apartaments turístics van guanyant pes i, fins a l’agost d’aquest 2024, 230.452 turistes han fet ús del lloguer turístic de Tarragona.