Els Comuns aconsegueixen que el Parlament validi les propostes de millora per Tarragona

En el debat de política general celebrat al Parlament de Catalunya fins divendres, el grup dels Comuns va fer sentir la seva veu per reivindicar algunes de les principals demandes de la demarcació de Tarragona. En aquest sentit, totes les demandes han tirat endavant i, per tant, el Parlament «insta al Govern de la Generalitat a atendre-les i fer-les realitat com més aviat millor».

Dins de la proposta de resolució en què es demana «una fiscalitat justa per acabar amb els regals fiscals», els Comuns han exigit «no facilitar projectes com el macrocasino del Hard Rock, eliminant la reducció de la fiscalitat del joc en els pròxims pressupostos per l'any 2025». Aquesta mesura ha rebut els vots favorables de totes les formacions polítiques a excepció de Junts, PP, Vox i Aliança Catalana, que han votat en contra.

La millora del transport públic ha estat una de les principals reivindicacions defensades pels Comuns al llarg del debat de política general. Constatant que «el tall de vies a Roda de Berà per millorar la xarxa ferroviària ha agreujat la difícil situació del servei de trens al Camp de Tarragona», la formació política ha instat a la Generalitat a ajustar el pla alternatiu «per dignificar l'ús del servei per part dels usuaris i evitar situacions com que els usuaris del trajecte Barcelona-Reus triguin gairebé 3 hores a arribar a destí». La proposta dels Comuns ha comptat amb el vot favorable de tots els partits polítics.

En canvi, no s'ha produït aquesta unanimitat en l'altra iniciativa sobre transport públic dels Comuns per demanar que la Generalitat impulsi durant aquesta legislatura la xarxa del tren tram al Camp de Tarragona i a Terres de l'Ebre. La proposta de resolució s'ha aprovat amb el vot contrari de Junts i Vox.

L'altra iniciativa parlamentària dels Comuns envers la demarcació de Tarragona ha tingut com a fil conductor «la nova cultura de l'aigua per una transició ecològica justa». La proposta demana «garantir els cabals ecològics de les conques fluvials, el futur del Delta de l'Ebre i la resta de deltes i zones humides» de Catalunya. I en aquest context també s'ha aprovat que no hi hagi «cap transvasament de l'Ebre cap a Barcelona». La majoria parlamentària ha tirat endavant aquestes propostes tot i el vot contrari de PP, VOX i Aliança Catalana.

Gran pla d'habitatge públic

«Regular el turisme i ser menys dependents» ha estat una altra proposta defensada pels Comuns en el debat. Finalment, han consensuat amb els socialistes una resolució en què es recullen les seves principals reivindicacions. El Govern de la Generalitat haurà «d'iniciar en un termini de sis mesos un estudi sobre la capacitat de càrrega turística del país, en especial de les àrees d'alta densitat», entre altres raons per tal de combatre que la massificació continuï «impactant negativament en el dret a l'habitatge».

També s'ha arribat a l'acord per «impulsar durant 2025 la reducció dels creuers al Port de Barcelona», desincentivant els creuers d'escala, analitzant els volums màxims de visitants i concretant mesures com la reducció del nombre de terminals. Junts, PP, VOX i Aliança Catalana han votat contra totes les propostes de regulació turística.

Finalment, els Comuns també han aconseguit que el Ple del Parlament aprovi les seves mesures per afrontar l'emergència social de la manca d'habitatge públic a Catalunya. La principal, la «posada en marxa d'un programa urgent de foment de l'habitatge protegit amb la construcció de 50.000 habitatges accessibles en sis anys, dels quals l'INCASÒL haurà de promoure 15.000 en els pròxims 4 anys».

També es destinarà com a mínim 350 M€ fins l'any 2028 per «ampliar el parc públic de lloguer amb 5.000 habitatges» mitjançant la compra per tanteig i retracte, així com impulsar les qualificacions d'habitatge de protecció oficial a les zones de mercat residencial tensionat. Quant al compromís per abaixar els preus dels lloguers, «es tramitarà al Congrés la reforma de la LAU per estendre els drets i deures dels contractes de llarga durada o residència habitual als contractes de temporada i per habitacions», així com aprovar a Catalunya el règim sancionador i l'equip d'inspecció i sanció.

Entre els acords al Parlament, destaca també «l'increment com a mínim del 50% en els pròxims pressupostos de la taxa turística» i que la seva recaptació sigui destinada a polítiques d'accés a l'habitatge. També s'aposta pel «desplegament de la Llei de Barris Verds, amb mesures com destinar-hi 1.500 M€ durant els pròxims 5 anys, rehabilitar 150.000 habitatges en 7 anys per incorporar-los al parc d'habitatge protegit» o el pla nacional per l'erradicació de l'amiant. Altres compromisos inclouen la creació d'una unitat antidesnonaments, un pla de xoc per deixar a zero les meses d'emergència i la lluita contra l'habitatge buit, amb l'aprovació d'un Registre de Grans Tenidors i un Reglament d'habitatges buits.