Berta Cabré: «El creixement dels creuers és benvingut si és sostenible, suma un altre públic»

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Per què ha decidit seguir?

«Vam iniciar un projecte fa quatre anys que ha arrancat molt bé i les empreses m’han demanat continuïtat. Faré un mandat més, però després ha d’haver-hi relleu. Hem ampliat el nostre equip amb la idea de poder tractar els projectes i iniciatives que més necessitem».

Quins són aquests reptes?

«Volem treballar amb la filosofia de la visibilitat territorial i fer valdre el sector turístic, és necessari prestigiar el sector i els nostres professionals. Tenim perfils molt diversos, de cambrers de pisos a economistes, arquitectes o animadors, i no podem permetre que el talent marxi. Per això és necessari desestacionalitzar la nostra activitat, ja portem temps amb aquest objectiu».

El sector ha sigut polèmic aquest any, amb protestes contra la massificació.

«A la demarcació no es té aquesta visió, un estudi de la FEHT va mostrar que les persones del territori aprecien el turisme. No podem obviar que hi ha llocs on la massificació pot generar rebuig davant de certs models i creixement. Contra això el que hem de fer és treballar pel creixement sostenible i equilibrat a tot el territori, ampliant els mesos d’activitat per evitar concentracions».

Com treballeu la desestacionalització?

«Presentarem les dades a final d’any, però ja s’ha vist un canvi. L’ideal seria aconseguir 365 dies l’any amb un 80% de l’ocupació. Si els visitants es concentren en mesos determinats és quan tindrem el regust de massificació».

La proximitat amb Barcelona és virtut o càstig?

«No som Barcelona i tenim un valor propi, però estar a prop ens ajuda pel reconeixement internacional. Hem de ser conscients que no tothom sap on és Prades, en alguns mercats ens interessa posicionar-nos com a destí al sud de la capital, després el nostre producte és molt diferent i aquí serà la nostra feina explicar què som i què fem».

Quins mercats s’han de buscar?

«Hem de diversificar al màxim, no podem tenir tots els ous a la mateixa cistella. Els diferents mercats es mouen en diferents mesos de l’any i això ajuda. No hem d’oblidar que hem perdut el mercat rus i això ens ha forçat a donar-nos a conèixer a altres llocs com Àsia o Amèrica, però també a recuperar el client polonès, alemany o nòrdic».

Els creuers generen un impacte positiu?

«Estem contents amb el creixement sostenible que està fent Tarragona, ens ajuda a posicionar el territori. Els creuers sumen a un turista diferent que surt i visita PortAventura o el Priorat. Sempre que sigui sostenible és benvingut i suma una experiència diferent».

I els pisos turístics?

«Treballem en com fer front a aquesta activitat, és necessari un marc normatiu que reguli el seu ús, com ho tenen hotels i càmpings. No crec que el mercat hagi de créixer, sinó fer que els lloguers turístics siguin legals i fer perdre la llicència a aquell que no ho fa bé, caminant a la seva desacceleració. El problema d’aquest model és quan conviu amb un bloc de pisos i ha de conviure amb la vida dels veïns. Estem d’acord amb una ordenació que generi un bon producte i tregui el malnom de l’activitat».

Què voldria pels pròxims quatre anys?

«Que es parli de turisme com a generador de riquesa i tots ens sentim orgullosos del nostre turisme».