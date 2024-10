ImpulsCatSud proposa crear una agència pública de talent, innovació i emprenedoria

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

ImpulsCatSud, l’associació empresarial independent nascuda el 2022 va cridar a una reunió a Tarragona a les principals patronals, associacions sectorials, sindicats i representants del coneixement del Camp de Tarragona per establir «un front comú davant els reptes de futur del territori».

Així ho explica Miquel Maria Aragonès, president d’ImpulsCatSud, qui assegura que la regió «compta amb una sèrie de reptes transversals i és necessària la unitat i el consens per fer-los front». La reunió va disposar de la presència de CEPTA, PIMEC, l’AEQUT, la FEHT, el Clùster TIC Catalunya Sud, la FEAT, l’APPORT, UGT i CCOO, tot presidit per Josep Poblet, president del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, qui destaca la necessitat de cordinar «ciutadania, empreses, administracions i coneixement per afrontar el futur».

Tant els assistents com el president d’ImpulsCatSud coincideixen en la «necessitat d’implicar a l’administració pública» per fer possible les voluntats de l’associació. Per aquest motiu, van posar sobre la taula la creació d’una agència pública d’impuls a l’emprenedoria, la innovació i el creixement. En paraules d’Aragonès, aquesta seria «una taula o un fòrum on institucions públiques i sector privat puguin consensuar les decisions del territori».

El president detalla que estarien buscant una reunió amb el nou executiu català, liderat per Salvador Illa, per poder tirar endavant aquesta iniciativa. De fet, Aragonès detalla que es va reunir amb el president abans del seu nomenament, i aquest li hauria mostrat la seva disposició a fer realitat aquesta demanda. De fet, Aragonès explica que Illa va posar sobre la taula l’exemple de Creacció, una agència similar creada a la comarca d’Osona fa deu anys.

El president d’ImpulsCatSud afirma que existeixen exemples d’èxit d’aquests tipus d’agències arreu d’Europa i dins l’estat espanyol, com les existents a la comarca de Goierri al País Basc a Trento, Itàlia. Això sí, l’ambició d’aquesta proposta seria involucrar a un territori molt extens i divers, implicant les cinc comarques del Camp de Tarragona i el Baix Penedès. Aragonès considera que «aquestes comarques sempre hem tingut una relació econòmica i és el moment d’enfortir aquests llaços».

Entre els reptes sobre la taula, el president assenyala a tres grans eixos. Per un lloc, transformació energètica a través de la descarbonització de la química, la transició nuclear i la implantació de renovables. En segon lloc, la mobilitat del territori amb projectes com el corredor ferroviari per l’interior, el TranCamp o l’estació intermodal prevista a Vila-seca.

Finalment, Aragonès posa l’accent en la formació i el talent, per tal d’«evitar que marxin els professionals i intentar captar nous». El president considera que aquests reptes «necessiten un full de ruta i aquest la de fer l’administració». Aragonès també detalla que la iniciativa de l’àrea metropolitana va en la mateixa direcció, però aquest projecte aspira a «anar més enllà».