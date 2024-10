La DO Montsant demana mesures urgents per a viticultors i cellers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El territori de la Denominació d’Origen Montsant es troba en una situació de sequera extrema que posa en risc no només la collita d’enguany (les previsions apunten a un descens que podia estar a prop del 50% de la producció respecte a la mitjana de la DO), sinó també la del model socioeconòmic del territori.

Aquest model és l’eix central que assegura el futur del territori i la base de la seva economia, i el seu desenvolupament territorial es veu cada cop més amenaçat per l’escassa disponibilitat dels recursos hídrics.

Per aquest motiu, des del Consell Regulador de la DO Montsant es treballa per garantir que les ajudes arribin de manera urgent i insisteixen a dir que, mentre es posen en marxa les mesures per fer arribar l’aigua de l’Ebre cap als embassaments de la comarca de Priorat (Guiamets, Margalef i Siurana), «s’han de garantir ajudes a la població perquè no marxi i evitar com sigui més despoblament».

Així, a la comarca del Priorat s’han posat en marxa diferents línies d’actuació entre les quals destaca «la creació d’un grup de lideratge format pels principals agents de la comarca del Priorat, per abordar aquest tema de manera conjunta i treballar per tal de fixar mesures estructurals que garanteixin el reg de suport i l’aigua de boca».