La borrasca Kirk arriba aquesta tarda a Tarragona amb forts vents i onades de més de 2 metres i mig

La potent borrasca atlàntica, antic huracà Kirk, manté aquest dimecres en alerta a tot Espanya, tret de les Canàries, per ratxes de vent de 120 quilòmetres per hora a més de mala mar al litoral, amb onades de fins a 7 metres i fortes pluges, que acumularan 100 litres per metre quadrat en 12 hores.

Les comunitats més afectades per l’impacte de la borrasca es troben en la meitat nord peninsular, on Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Galícia, Navarra, País Basc i La Rioja es troben en avís taronja (risc important), mentre que Catalunya es troba en avís groc segons dades de l’Agència de Meteorologia (Aemet).

En el cas de Tarragona, la borrasca Kirk arribarà aquesta tarda, s’allargarà fins demà dijous i deixarà a la demarcació fortes ratxes de vent, que poden superar els 30 quilòmetres per hora, i onades de fins a 2,5 metres d’altura. De fet, comarques com el Tarragonès o el Baix Penedès estan en alerta groga pel pas d’aquesta borrasca.