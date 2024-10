Els alcaldes reclamen noves millores al pla alternatiu de Renfe una setmana després d’iniciar-se

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

A les portes de complir una setmana del pla alternatiu de Rodalies implementat per salvar el tall de Roda de Berà, la direcció de Rodalies ha reunit als representants dels ajuntaments de Tarragona amb la intenció de fer balanç i posar sobre la taula potencials canvis. Antonio Carmona, director de Rodalies, assegura que l’objectiu és «mantenir aquestes trobades de manera periòdica per poder fer un seguiment del pla».

Un dels punts principals tractats ha estat l’R15 entre Reus i Barcelona, la qual s’ha vist obligada a maniobrar a Picamoixons en via única, produint-se així retards considerables. Així ho ha manifestat l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, qui considera que «l’alternativa dissenyada és la millor possible, però s’ha de garantir que funcioni».

En aquest sentit, la batllessa ha proposat a Rodalies «prioritzar els combois de passatgers davant mercaderies i els Regionals per davant de Rodalies». El segon suggeriment, i el qual implicaria un canvi major, és «crear un servei d’autobús directe i bonificat a Barcelona». Per acabar, Guaita ha remarcat que «cal millorar la informació que es dona a l’usuari».

Per la seva part, Antonio Carmona no ha volgut avançar la possibilitat que es portin a terme aquesta ni cap altra proposta, però ha afirmat que estan «treballant de manera coordinada amb Adif i Territori per poder portar a terme les millores necessàries al servei». El director ha assenyalat que «les modificacions no són tan fàcils com ens agradarien».

A més, Carmona ha detallat que estan esperant a «tenir una anàlisi curosa del comportament dels viatgers» abans de prendre decisions. El director, així com els diferents alcaldes, ha esmentat també el col·lapse que viu la línia R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, augmentant així els retards. Davant això, Carmona ha valorat l’opció que tots els combois d’aquesta línia ho facin en doble composició.

Tot i que no ha volgut donar dades, Carmona ha reconegut que el volum de passatgers durant aquests primers dies ha estat menor. El director assegura que estant «analitzant el comportament dels usuaris tant en dies feiners com en caps de setmana» per tal d’aplicar canvis, tot remarcant que «en cap cas suposaran una reducció d’usuaris».

Reformulació a Tarragona

Rubèn Viñuales, alcalde de Tarragona, ha remarcat que «aquest és un pla alternatiu necessari, però és innegable que hi ha una valoració ambivalent». El batlle ha apuntat a una «millor coordinació dels autobusos», afirmant que «no és acceptable que no coincideixen les arribades d’un tren amb la sortida de l’autobús que la de complementar».

Viñuales ha criticat amb contundencia que «l’alternativa no està funcionant i els retards de 60 o 90 minuts no són inassumibles», tot remarcant que «la millora del pla alternatiu és la manera d’evitar que la gent opti per altres mitjans de transport».

Finalment, l’alcalde tarragoní ha defensat «una millor explicació de l’evolució de les obres», posant l’accent en la «necessitat d’informar a la ciutadania sobre la importància d’aquests treballs i el problema permanent que tindríem si no es fessin».

Sense canvis a Valls

El pla alternatiu de Renfe ha provocat que Valls augmenti les seves freqüències de trens de passatgers, passant de quatre a set viatges d’anada i tornada. No obstant això, «els retards d’aquestes línies han evitat un servei competitiu», tal com assegura Sònia Roca, regidora d’urbanisme de l’Ajuntament de Valls, qui considera que, «durant aquests dies, el nombre d’usuaris no ha variat molt».

La tinent ha detallat que els trens de primeres hores no aconsegueixen arribar abans de les 8 i les 9 respectivament a Barcelona. La regidora també ha posat de manifest les mancances de l’estació del municipi a la reunió com són la falta d’un pas soterrat, problemes de megafonia i els errors a les màquines expenedores de bitllets.

La regidora ha volgut recordar que a Valls encara funcionen amb una via única construïda el segle XIX, principal culpable dels retards d’aquest pla alternatiu. En aquest sentit, ha cridat a la necessitat «d’invertir en infraestructures per tal de poder tenir un transport sostenible i digne del segle XXI».