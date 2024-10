Un total de 23 persones han mort a les carreteres tarragonines aquest any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins al 30 de setembre, han perdut la vida 98 persones en 90 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons les dades aportades pel Servei Català de Trànsit. Durant el mateix període de l’any passat, van morir 115 persones en 103 sinistres mortals, cosa que suposa una reducció del 15% de les víctimes mortals. Si ho comparem amb el 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), període en què van morir 136 persones en 129 sinistres, la reducció és del 28%. Tanmateix, en aquests primers nou mesos s’han registrat 620 persones ferides greus en accident de trànsit, que són un 9% més que el 2023.

Aquest mes de setembre han mort 7 persones a la xarxa viària interurbana, 4 víctimes mortals menys que l’any passat, i, juntament amb febrer i abril, són els mesos d’enguany que han registrat menys morts a les carreteres catalanes.

Per demarcacions, Barcelona, amb 43 víctimes mortals, esdevé la de major mortalitat, tot i que n’ha registrat 4 accidents mortals menys que l’any passat.

La comarca amb més víctimes ha estat el Baix Llobregat, amb 8 morts, seguida del Bages, amb 7 morts, i el Maresme, amb 6 víctimes mortals. En aquesta demarcació han mort 20 dels 37 motoristes i 4 dels 5 vianants de tot Catalunya.

La segona demarcació amb més mortalitat és Tarragona, amb 23 morts, 7 menys que l’any passat. Les comarques tarragonines que acumulen més morts són el Baix Camp i l’Alt Camp, amb 5 víctimes mortals. Dos dels tres ciclistes morts enguany a les carreteres catalanes han perdut la vida en aquesta demarcació.

A continuació, Lleida, demarcació que ha registrat 18 víctimes mortals, una més que l’any passat, i és l’únic territori on ha augmentat l’accidentalitat mortal.

Per acabar, Girona, on han mort enguany 14 persones, 7 menys que en el mateix període de l’any passat, i aquest mes de setembre no ha tingut cap víctima mortal per accident de trànsit.

Reducció a l’AP-7

Si ens fixem en les carreteres on han succeït els sinistres mortals, la sinistralitat a la xarxa viària continua sent dispersa. No obstant això, la C-37 acumula aquest any 6 víctimes mortals (3 en un mateix accident a Castellfollit del Boix).

En segon lloc, l’Eix Transversal (C-25) i la C-32 han registrat també diversos accidents mortals i acumulen 5 morts cadascuna. A continuació, se situen l’A-2, la C-12 i l’N-340 que, fins al 30 de setembre, han registrat 4 morts respectivament.

D’altra banda, es manté la reducció de víctimes mortals a l’AP-7, amb 3 morts aquest 2024. Durant els primers nou mesos del 2019 (abans de la gratuïtat) es van produir 9 víctimes mortals, i 11 al mateix període de 2023.