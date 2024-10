Rodalies estudia «com ajustar» el pla alternatiu entre queixes d'alcaldes i usuaris

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alcaldes i els usuaris dels municipis afectats pel tall ferroviari han exigit al director de Rodalies, Antonio Carmona, millorar el pla alternatiu que es va posar en marxa l'1 d'octubre. Entre altres, els batlles han demanat que s'incrementi el nombre de busos que van directes a Barcelona, que es garanteixi la puntualitat del servei i que es prioritzin els trens de passatgers per davant dels de mercaderies, així com els regionals envers els de rodalies.

«No ens podem permetre retards com els viscuts l'última setmana», han denunciat des de la Plataforma Dignitat a les Vies. Carmona ha reconegut la disminució de l'afluència de passatgers i ha dit que estudien «com ajustar» el servei per garantir la seva puntualitat.

El director de Rodalies i el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Santiago Castellà, s'han reunit aquest matí amb els alcaldes dels municipis afectats pel tall ferroviari que han provocat les obres del túnel de Roda de Berà, així com amb els portaveus de diverses plataformes d'afectats com Dignitat a les Vies i l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP). Tot plegat per fer una valoració de com ha estat la primera setmana del servei i proposar-ne millores.

De moment, Carmona ha afirmat que s'estan estudiant i analitzant diverses opcions amb l'objectiu «de millorar l'oferta ferroviària» i aconseguir un «millor índex de puntualitat» dels combois. De fet, ha reconegut que moltes de les demandes dels batlles han coincidit amb l'anàlisi que s'està fent des de Rodalies i no descarta anunciar canvis en els pròxims dies. Tot i «ser conscient de les millores que es poden aplicar», Carmona ha subratllat que «fer modificacions a l'oferta ferroviària no és tan ràpid com ens agradaria, per la complexitat que suposa canviar certes coses de tot un sistema global».

Pel que fa al col·lapse que ha viscut la línia R2 Sud des que es va posar en marxa el pla alternatiu, el director de Rodalies ha valorat l'opció que tots els combois d'aquesta línia que surten des de Sant Vicenç de Calders ho facin amb doble composició «per evitar aquesta situació». «Entenem que és un problema puntual derivat d'un canvi global amb el sistema de desplaçament del sud de Catalunya cap a Barcelona, però estem aplicant millores», ha dit.

Carmona no ha avançat quins podrien ser els canvis que s'aplicaran ni el nombre de passatgers que han fet ús del pla alternatiu des de dimarts passat. «Hem d'esperar que passin uns dies i en el moment que ho tinguem més consolidat decidir quines mesures podem aplicar», ha afegit Carmona, qui ha reconegut que el volum d'usuaris ha disminuït en l'última setmana. Tot i això, ha assegurat que «en cap cas» es reduirà el nombre de busos, sinó que es redistribuiran per donar un millor servei.

Les peticions dels alcaldes

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha valorat «relativament bé» el servei ofert pels autobusos durant l'última setmana, tot i que considera que «s'ha de coordinar encara millor els horaris amb el dels trens». «Hi ha moments en què el bus arriba cinc minuts després que hagi marxat el tren», ha explicat Viñuales, qui ha denunciat que «això no és acceptable».

Pel que fa al servei ferroviari, Viñuales ha estat més taxatiu. «No està funcionant», ha dit el batlle, qui ha denunciat que «hi retards de 60 o 90 minuts», els quals «no són assumibles» i «s'afegeixen a una situació prèvia que ja no era òptima». De fet, Viñuales ha afegit que aquesta situació ha portat a molts usuaris a optar pel vehicle privat.

L'alcalde de Tarragona també ha demanat a Rodalies que s'expliqui «d'una manera més permanent» l'evolució de les obres, les quals s'allargaran, com a mínim, durant cinc mesos. «El problema que tenim ara és important, però si no es fessin aquestes obres tindríem un problema permanent», ha afegit.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha celebrat la solució que se'ls ha donat als veïns, els quals mantenen el servei per tren, però amb un trajecte alternatiu fins a La Plana-Picamoixons que els fa allargar el viatge, sempre que és garanteixi la seva funcionalitat i puntualitat. Per això, ha demanat a Carmona que es prioritzin els trens de passatgers davant dels de mercaderies, tenint en compte que és via única i, per tant, es produeixin saturacions, així com els combois regionals envers rodalies. Guaita també ha tornat a exigir que s'incorpori una alternativa a través d'autobús a la ciutat, per «si continuen els problemes» o «en aquells trams horaris sense servei ferroviari».

Unes demandes on també s'hi ha unit altres portaveus municipals, com són la segona tinent d'alcalde i regidora de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Valls, Sònia Roca, qui ha reclamat que els trens siguin més competitius per evitar que els passatgers del sud de Catalunya arribin tard a Barcelona.

Exigències usuaris

Per la seva banda, un dels portaveus de la Plataforma Dignitat a les Vies, Adrià Allo, ha lamentat que els usuaris «no poden fer una valoració positiva» de la primera setmana del servei alternatiu, ja que els retards han superat els 30 minuts en la majoria dels casos. «No ens podem permetre en les nostres vides aquests retards», ha afegit.

Per la seva banda, el portaveu de l'associació per la Promoció del Transport Públic (PTP), Daniel Pi, ha afegit que els usuaris estan «preocupats», sobretot, pels retards i els col·lapses de l'última setmana. En aquest sentit, ha exigit a Rodalies que «es millori la fiabilitat dels trens», per tal que el pla alternatiu de transport no es converteixi en un pla alternatiu al transport públic, referint-se a tots aquells usuaris que ja han optat pel vehicle privat.

Pi també ha demanat que els encaminaments a Sant Vicenç de Caldes «es facin ben fets», per tal que «la gent dels regionals vagin als regionals» i que aquests surtin «a l'hora i davant del rodalies», perquè no es produeixi la saturació de l'última setmana. Finalment, també ha demanat que s’ampliïn els serveis alternatius al tren com serien els busos directes cap a Barcelona.