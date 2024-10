El Millor Celler de l’any 2024 és de Tarragona, segons el premi Vinari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup Castell d’Or, format per un total de 16 cooperatives vitivinícoles del Camp de Tarragona, ha rebut el guardó al Millor Celler de l’any a la Gala dels premis Vinari que va tenir lloc aquest cap de setmana. Aquest premi és el més significatiu de Catalunya i reconeix les millors propostes enològiques del territori català.

En concret, Castell d’Or ha rebut set medalles – quatre d’or i tres de plata- durant tot l’any 2024 per part dels Premis Vinari, esdevenint el celler més premiat de tots els presentats. El Grup ha revalidat per segon any consecutiu aquest reconeixement consolidant la seva posició pel que fa a la qualitat dels seus productes. La celebració de la Gala va tenir lloc al centenari Teatre Casal i el Mag Lari va ser el conductor de l’acte.

El CEO de Castell d’Or, Jordi Amell, va ser l’encarregat de recollir aquest premi agraint la feina i esforç demostrada per tot l’equip que forma part de Castell d’Or. «Aquest reconeixement és el resultat de la feina dels pagesos que treballen la terra i també de tot l’equip de Castell d’Or des de la vessant Comercial, Logística, Disseny i Comunicació», ha explicat. Amell també ha volgut destacar que el guardó representa el resultat d’un esforç col·lectiu que involucra un gran ventall de cooperatives que, amb la seva col·laboració, han aconseguit fer del projecte de Castell d’Or una història d’èxit. El reconeixement en aquests prestigiosos premis de la indústria vinícola de Catalunya és un testimoni del compromís i la passió de Castell d’Or per oferir vins i caves de qualitat superior.

La Gala ha estat el colofó de tot un any d’activitat, en la qual s’han celebrat fins a cinc jornades de tast preliminars i dues finals. I tot plegat, de la mà d’un centenar de professionals que, com a membres del jurat, han tastat a cegues i avaluat prop d’un miler de referències diferents. Cada vi i cava de Castell d’Or ha passat l’examen olfactiu, gustatiu i aromàtic d’un mínim de deu persones en cada fase.

Castell d’Or neix el 2006 de la unió de diferents cellers de diferents zones vitivinícoles del Penedès, la Conca de Barberà, Priorat, Tarragona i Terra Alta. A hores d’ara, són un total de 16 els cellers que formen part d’un dels grups més representatius de Catalunya. Aposten per unir els seus esforços i coneixements en els processos de producció, elaboració, envasat i distribució de vins, cava i olis elevant l’estàndard de qualitat dels seus productes fins a obtenir el reconeixement i el prestigi en tot el món de les seves marques.