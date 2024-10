Menys usuaris a l'R14 i l'R15: el pla alternatiu segueix sense generar confiança

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La resignació segueix ben present als combois d'un dels primers trens del matí de l'R15 entre Riba-roja d'Ebre i Barcelona. A Reus, menys passatgers dels habituals han sofert un retard de vint minuts en la sortida, en un dels trajectes més castigats per les obres de Roda de Berà. Com a pla alternatiu els combois passen per Picamoixons on fan una maniobra que allarga el trajecte. Tres dies després de la posada en marxa del pla, aquest continua sense convèncer molts usuaris, que carregats de paciència opten per agafar abans el tren o buscar altres formes per arribar a la ciutat comtal.

«Passo més hores al tren que a la feina», ha lamentat en Gregori Salvat, qui treballa mitja jornada a Barcelona i passa entre cinc i sis hores diàries al tren.

En Josep Maria, un professor universitari, agafa apunts d'un llibre durant el seu trajecte a Barcelona amb l'R15.ACN