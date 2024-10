L'accident d'un camió a l'AP-7 a Sant Cugat provoca cues de fins a 12 km cap a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'accident d'un camió aquest dijous de matinada a l'AP-7 a Sant Cugat del Vallès provoca cues de fins a 12 quilòmetres en sentit Tarragona, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre obliga a tallar un carril en sentit sud i, en el mateix tram, un altre a la B-30.

El tram amb congestions va de Santa Perpètua de Mogoda a Sant Cugat del Vallès en sentit sud. La mateixa via acumula fins a tres quilòmetres de retencions entre Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès. Estava previst que la grua arribés cap a les vuit del matí per retirar el camió accidentat. Trànsit recomana la C-58 i la B-40 com a vies alternatives.