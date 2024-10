L'atur s'estabilitza a Tarragona i l'Ebre amb un descens del 0,36% durant el mes de setembre

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra de persones a l'atur a Tarragona i les Terres de l'Ebre ha disminuït lleugerament i hi ha 130 persones menys inscrites al setembre, segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social. El setembre es tanca amb 38.972 persones a l'atur, amb una evolució similar a la de fa un any, quan hi havia 434 persones més sense feina, una reducció interanual de l'1,1%.

Les afiliacions a la Seguretat Social a les comarques tarragonines i ebrenques se situen en 351.243 persones en total. Representen 6.430 treballadors menys donats d'alta, un 1,8% menys que a l'agost, la mateixa tendència que es va registrar al juliol. Són, en canvi, 8.109 afiliacions més que hi havia el setembre de 2023, un 2,36% més.

Visualització amb les dades de l'atur registrat a la demarcació de Tarragona de del 2005ACN

Per sectors d'activitat, el creixement més important de l'atur registrat al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha estat a la indústria (3.497), amb 34 inscrits més. Els serveis (27.229) i l'agricultura (1.452) són els sectors que tenen menys treballadors registrat en comparació al mes d'agost, 177 i 134 menys, respectivament. També al sector de la construcció (3.473) hi ha 56 registrat menys a l'atur.

Les dones -amb 22.858E aturades- continuen superant de llarg els homes -16.114-, si bé les xifres mantenen una tendència a equilibrar-se. En el cas dels menors de 25 anys sense feina, s'inverteix la proporció amb 1.510 homes aturats i 1.336 dones.

Pel que fa als contractes, al setembre se n'han tancat a Tarragona i l'Ebre 19.040, 2.550 més que a l'agost, que representa un increment del 15,46%. Són 502 menys que el setembre de 2023 (-2,57%). Del total, 8.548 han sigut contractes indefinits, 1.273 que el mes anterior (17,50% més) i 730 menys que un any abans (-7,87%). Dels contractes temporals, 10.492 en total, representen un 13,86% més que a l'agost (1.277) I un 2,22 més que el mateix mes de l'any passat (228).