L’AEHT premia els millors hotels, tapes i cartes de vins d’aquest any a Tarragona

La Federació d’Associacions d’Empreses d’Hostaleria de la Provincia de Tarragona (AEHT) va celebrar aquest dilluns el seu tradicional sopar anual celebrant el seu 47è aniversari. La cita va aplegar a prop de 400 persones a La Boella, entre socis, partners, col·laboradors, institucions i personalitats destacades.

Entre els assistents estaven la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya, el subdelegat del Govern d’Espanya, el President del Port, la nova directora de turisme de Catalunya o els alcaldes i alcaldesses de gairebé totes les capitals de comarca de la província de Tarragona.

L’acte va arrancar amb un aperitiu al jardí del restaurant on també es va situar una amplia representació de les més de 80 empreses col·laboradores de la Federació amb estands expositius dels seus productes i serveis.

Seguit, al saló, el president de l’AEHT va realitzar els parlaments de benvinguda on va remarcar que «la federació ha viscut un any de feina intensa i nous projectes». Cristina Lagé, nova Directora General de Turisme de Catalunya, va rebre la jaqueta de l’AEHT com símbol de benvinguda.

Els premiats

Per segon any consecutiu, l’Associació Hotelera de l’AEHT, presidida per Magí Mallorquí, va entregar els premis anuals als millors hotels de la província de Tarragona de la mà de Booking.

El 3r premi al millor hotel de la província el va rebre l’Hotel l’Algadir del Delta de Poblenou del Delta, el 2n premi va ser per Hotel Boutique Akquaaa de Calafell i el 1r premi per L’Hotel Sant Jordi de Montbrió del Camp.

Com a primera novetat d’aquesta edició i gràcies a la col·laboració entre l’Associació Vinícola Catalana i l’AEHT, es van guardonar als vuit semifinalistes dels premis Cartaví que aniran a la final catalana. Una iniciativa sorgida del Consell del Vi de l’AEHT, el qual aglutina a totes les DO de la província de Tarragona.

Els quatre semifinalistes de la categoria ‘premi menú sense vi de menys de 35€’ han estat: Restaurant Coll de Nulles, Restaurant La Sardineta de Tarragona, Hotel Hostal Sport de Falset i Restaurant L’Original Experiències Gastronòmiques de Cambrils.

Els quatre semifinalistes de la categoria ‘premi menú sense vi de més de 35 €’ han estat: Hotel Restaurant L’Algadir del Delta de Poble Nou del Delta, Restaurant Lo Típic de l’Ampolla, Restaurant Villa Retiro de Xerta i Restaurant Brichs de Falset.

Per últim, es van donar a conèixer les tres millors tapes de la província de Tarragona, les quals van ser preseleccionades aquest estiu per un jurat format pels membres del Consell d’Experts de l’AEHT.

El 3r premi ha estat pel xef Juan Hervás del Restaurant Rampers de Vila-seca per la tapa ‘taco de gamba vermell’. El 2r premi ha estat pel xef Pep Moreno del Restaurant Cook & Travel de Salou per la tapa ‘Viatge per Tarragona: amb calamar deliranto, panipurri d’espineta, romesquet negret, cocktail de mamadeta i espuma d’algues’. El 1r primer premi a la millor tapa de la província de Tarragona que anirà a la final del Campeonato Oficial Hostelería de España Tapas y Pinchos a Madrid Fusión, gràcies al patrocini de Makro se l’ha emportat el xef Joan Llaberia del Restaurant L’Original Experiències Gastronòmiques de Cambrils per la tapa ‘Gamba Dog by l’Original’.

La federació també va premiar diversos associats amb més de 25 anys: Casa Barceló d’Horta de Sant Joan, Hotel NH Ciutat de Reus, Gelateries Sirvent i La Caseta de les Tres Bessones de Tarragona.