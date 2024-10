L'ACA inverteix 3,8 MEUR en ajudes a ens locals de Tarragona per a recuperar i construir pous

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha publicat una nova línia de subvencions, per valor de més de 19 milions d'euros, adreçades als ens locals per a recuperar, rehabilitar, adequar i executar pous. L'ens ha recordat que la planificació hidrològica vigent preveu mesures per adaptar-se a fenòmens extrems com la sequera.

Així, l'ACA pot arribar a cobrir fins el 95% del cost total d'aquestes intervencions amb un límit d'un milió d'euros per sol·licitud. Aquests ajuts van en la línia d'incrementar la garantia d'aigua i diversificar les fonts d'abastament, deixant de dependre de la pluja i evolucionant cap un canvi de model en la gestió d'aquest recurs. Es preveu que aquestes actuacions aportin fins a 22 hectòmetres cúbics d'aigua anuals.

La llista de subvencions inclou 182 actuacions admeses que s’atorgaran a 157 ajuntaments. Per àmbits, 72 beneficiaran a les comarques de Barcelona (amb més de 10 milions d’euros); 49 a les de Girona (3,8 milions d’euros); 19 a les de Lleida (1,6 milions d’euros) i 44 a les de Tarragona (3,8 milions d’euros).

Hi ha un centenar de peticions rebudes que no han estat admeses per haver-se presentat per duplicat; no ajustar-se l’actuació a l’objecte de les bases; per ser sol·licituds que no han assolit la puntuació mínima de 35 punts, o perquè no donaven resposta al requeriment d’esmena formulat per l’ACA, sempre d’acord amb les bases.

S’han acollit a aquesta línia d’ajuts les recuperacions de captacions d’aigües subterrànies que formen part del servei municipal d’abastament i que es troben fora de servei en el moment de la sol·licitud; l’augment del rendiment de pous que formen part del servei municipal d’abastament i que estiguin en servei en el moment de la sol·licitud mitjançant la seva rehabilitació; l’execució de noves captacions d’aigües subterrànies, i l’adequació de captacions d’aigües subterrànies existents per a la seva incorporació a la xarxa d’abastament local.

El màxim d’ajut atorgat per sol·licitud és fins el milió d’euros. En aquest sentit, la inversió elegible màxima correspon a 15.000 euros per cada m3/hora del cabal addicional a recuperar que l’ens declari a la sol·licitud, amb un topall màxim de 250 litres per habitant i dia.