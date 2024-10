Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat crearà una línia d'ajudes específica per a les empreses que inverteixin a la zona on actualment estan les centrals nuclears catalanes, totes elles a comarques de la província de Tarragona, un territori que perdrà milers de llocs de treball per l'inici del tancament dels reactors catalans a partir del 2030.

El secretari d'Empresa de la Generalitat, Jaume Baró, ha anunciat aquesta línia d'ajudes pròpia destinada a empreses ubicades en aquesta zona on la Generalitat ha dissenyat un fons de transició nuclear.

Aquest fons preveu donar resposta a la desaparició d'uns 3.000 llocs de treball directes i incidirà en el teixit econòmic de 96 municipis de les comarques del Priorat, el Baix Camp, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, les Garrigues i el Segrià, que envolten les centrals d'Ascó i de Vandellòs.

Aquesta nova línia d'ajuts s'activarà el 2025, i «no es redactaran des de Barcelona», sinó es farà amb empreses i per a empreses de la zona, ha explicat Baró, segons ha detallat el Departament d'Empresa en un comunicat.

A més, la Generalitat ha anunciat una nova convocatòria de concurrència competitiva adreçada a ens locals que puguin finançar projectes alineats amb la transició nuclear.