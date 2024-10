Uns 15.000 usuaris de Tarragona s'enfronten al tall ferroviari per les obres del túnel de Roda

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 15.000 usuaris de les línies R14, R15, R16, R17 i RT2 s'enfronten des d'aquest dimarts a un tall ferroviari total per les obres del túnel de Roda de Berà. Fins a principis de març, els passatgers d'aquestes línies, que connecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre amb Barcelona, hauran de fer el trajecte per carretera en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç.

Davant d'això, Renfe ha habilitat 83 autobusos i 4 microbusos, amb 30.500 places, que faran 611 expedicions diàries. A Tarragona ciutat, els viatgers tenen dues parades per agafar els busos mentre que també s'han habilitat parades a les estacions de tren de l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils i Vila-seca.

El tram de via del corredor mediterrani entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona quedarà completament tallat des d'aquest dimarts i fins al pròxim 1 de març pels treballs d'adequació del túnel de Roda de Berà, on Adif ha d'instal·lar el tercer carril perquè hi puguin circular combois d'ample internacional. Durant cinc mesos, les obres deixaran sense servei ferroviari les estacions de Torredembarra i Altafulla i farà acabar els serveis regionals que tenen sortida a les Terres de l'Ebre fins a Tarragona.

Totes les línies que circulen per la demarcació de Tarragona es veuran afectades en major o menor mesura amb aquest tram sense servei. També ho faran els serveis intercomunitaris cap a València, Saragossa i Madrid que usen les línies convencionals. De fet, l'estació vendrellenca de Sant Vicenç de Calders es converteix en el nexe de totes les línies sobre el qual pivotarà el pla de transport alternatiu dissenyat per Renfe, que es posa en marxa des d'aquesta matinada. El pla vol garantir la mobilitat de milers d'usuaris. Segons les previsions de la companyia, des d'aquest punt arribaran i sortiran els autobusos cada 30 minuts, els quals connectaran amb Barcelona.

Una vuitantena de busos

Renfe disposa d'una flota de 83 vehicles i quatre microbusos per afrontar el tall ferroviari durant els pròxims cinc mesos. En el cas de l'R16, amb inici i final a Tortosa/Ulldecona, els viatgers que venen del sud podran arribar directament a Tarragona. Si els passatgers es dirigeixen a Barcelona, aquests hauran de baixar a l'Hospitalet de l'Infant o bé a Cambrils o a Vila-seca per tal d'agafar el bus que els portarà fins a Sant Vicenç de Calders. De tornada, en aquesta última estació embarcaran als busos fins a l'Hospitalet de l'Infant per poder pujar al tren fins a la seva destinació.

Alternativament, entre les solucions proposades per la companyia, a partir d'aquest 1 d'octubre es recupera la freqüència diària de l'Avant des de Tortosa. El tren sortirà d'aquest municipi a les 6.35 hores del matí i arribarà a l'estació de Sants de Barcelona a les 8:23 hores. La freqüència de tornada sortirà a les 18:30 hores de la tarda de la capital catalana i arribarà a Tortosa a les 20:17 hores. A priori, aquest servei de velocitat alta redueix prop d'una hora el trajecte entre Barcelona i la capital ebrenca. Els usuaris de les parades entre Tortosa i el Camp de Tarragona pagaran el preu habitual d'un servei de Rodalies.

D'altra banda, els passatgers que surtin o arribin a Tarragona ciutat tindran servei directe de bus entre la parada de Battestini, encara en obres, i Sant Vicenç de Calders, per enllaçar des d'allí amb els serveis ferroviaris cap a Barcelona -i a la inversa-. Pels que hagin de continuar cap a l'Aragó o fins a les parades d'Altafulla i Torredembarra -fins o des de l'estació vendrellenca- tindran un bus a Tarragona, que sortirà de davant de l'estació de tren, on s'ha habilitat una parada.

La línia R17, entre Salou-Port Aventura i Barcelona, els viatgers podran arribar amb tren fins a Tarragona i, des d'allí, optar per un dels dos serveis de busos o agafar-ne un directe fins a Sant Vicenç de Calders. Durant el temps de les obres, no circularan els combois de l'RT-2, entre Salou-Port Aventura i l'Arboç i els viatgers hauran d'agafar les línies R4 i R17.

S'unifiquen l'R13 i l'R14

Els usuaris de les línies R14 -entre Barcelona i Lleida- i R15 -entre Riba-roja, Móra la Nova, Reus i Barcelona-, són els que en principi notaran menys les afectacions i trasbalsos per les obres. En el primer cas, s'unificarà la circulació amb l'R13 en una sola línia amb un servei d'enllaç que comptarà amb cinc combois per sentit- entre Tarragona-Reus-la Plana Picamoixons.

Així, en la línia de l'R15 – que passa per Reus, el Priorat i la Ribera d'Ebre- la circulació es desviarà per Valls, amb una inversió de sentit a l'estació de la Plana Picamoixons, en direcció cap a la capital del Baix Camp. No es preveu cap parada entre Sant Vicenç de Calders i Reus i s'estima que el temps de viatge s'incrementi quinze minuts de mitjana. Els usuaris podran també desplaçar-se de Reus a Tarragona amb la llançadora R-14.

Altres afectacions

A banda de les obres del túnel de Roda de Berà, Renfe preveu que els treballs d'Adif per implantar el tercer carril a l'àmbit de Sant Vicenç de Calders suposin el tall total de les vies en aquest punt pel costat sud -línies R13 i R15- i costat nord -R2 Sud i R4 Sud- durant quatre caps de setmana: el 25 i 26 de gener; l'1 i 2, 8 i 9 de febrer; i 1 i 2 de març. El servei quedarà interromput entre Valls i Sant Vicenç i Cunit i Sant Vicenç.

40 auxiliars per informar

Renfe ha reforçat el pla de transport amb 40 auxiliars d'informació i atenció al client a totes les estacions afectades, així com un dispositiu específic en cada punt de transbord. A més, ha creat un perfil específic xarxes socials X per informar de l'estat del servei.